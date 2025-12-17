Los órganos judiciales vascos ingresaron en el tercer trimestre del año 50.383 asuntos, un 14,5% menos que en 2024

Archivo - TSJPV - TSJPV - Archivo

BILBAO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales vascos ingresaron en el tercer trimestre del año 50.383 nuevos asuntos, lo que supone un descenso del 14,5% con respecto al mismo periodo del 2024, y resolvieron 501.285 asuntos, un 6% más.

Al final del trimestre quedaron pendientes en los órganos judiciales vascos un total de 161.720 asuntos, un 0,8% más, según los datos contenidos en el informe estadístico sobre la "Situación de los órganos judiciales en el tercer trimestre de 2025", hecho público este miércoes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por jurisdicciones, destaca de nuevo la bajada registrada en el número de nuevos asuntos ingresados en Civil, donde en el tercer trimestre se contabilizaron 17.736, un 35,2% menos que en el mismo periodo de hace un año (27.384) y un 30% menos que en el segundo trimestre de 2025 (25.366).

En Civil se resolvieron en el tercer trimestre 22.346 asuntos, un 11,6% más, y al final del trimestre quedaron pendientes 87.582 asuntos, un 1,3% menos que hace un año.

Los juzgados y tribunales de la jurisdicción Penal en el País Vasco ingresaron 25.934 nuevos asuntos entre julio y septiembre de este año, un 5% más, y resolvieron 23.117, un 2,9% más. Al final del periodo quedaron en trámite 47.641 asuntos, un 9,3% más.

En el orden Contencioso-Administrativo se contabilizaron 1.304 nuevos asuntos, un 9% menos. Los resueltos fueron 1.207, un 1,9% menos, y en tramitación quedaron 5.147, un 21,4% menos de asuntos que hace un año.

En la jurisdicción Social entraron en el tercer trimestre de este año 5.409 nuevos asuntos (0,1%), se resolvieron 4.615 (-0,8%) y quedaron en tramitación al final del periodo 21.350 (-1,3%).

La tasa de litigiosidad en el País Vasco se situó en 22,62 asuntos por cada 1.000 habitantes en el tercer trimestre, por debajo de la media nacional, que fue de 31,25, y de las más bajas de España.