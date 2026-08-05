Ortuella firma un convenio con Cáritas Bizkaia para impulsar proyectos sociales en el municipio

Imagen de la firma del convenio con Cáritas Bizkaia - AYUNTAMIENTO DE ORTUELLA

BILBAO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ortuella ha firmado un convenio de colaboración con Cáritas Bizkaia para impulsar proyectos sociales en el municipio, que permitirá apoyar las cuatro iniciativas que la organización desarrolla en el pueblo, tanto acogida y acompañamiento, como infancia, personas mayores y un taller de aprendizaje del idioma.

En palabras del alcalde de Ortuella, Saulo Nebreda, la colaboración entre las instituciones y las entidades sociales es "fundamental para llegar a quienes más lo necesitan". En esa línea, ha asegurado que desde el Ayuntamiento se quiere "seguir apoyando el trabajo que Cáritas Bizkaia desarrolla en Ortuella y agradecer la implicación de las personas voluntarias que hacen posible estos proyectos".

Las iniciativas son posibles, según han explicado, gracias a la implicación de más de una veintena de personas voluntarias del municipio, cuya labor resulta "fundamental" para ofrecer apoyo, acompañamiento y oportunidades a las personas participantes.

Con la firma de este convenio, el Ayuntamiento de Ortuella "reafirma su compromiso" con las políticas sociales y con el trabajo que desarrolla el tejido asociativo local para construir un "municipio más solidario, inclusivo y cohesionado", ha destacado.