Ortuzar cree que en el PSOE "ha podido más el alma jacobina" al abstenerse en el impulso del euskera y catalán en la UE

Afirma que "es difícil de entender" el rechazo de Feijóo a que su lengua, la gallega, sea utilizada en las instituciones europeas

BILBAO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que en el PSOE "ha podido más el alma jacobina" al propiciar, con su abstención, el rechazo en el Senado a la iniciativa para que el euskera, el catalán y el gallego sean lenguas oficiales en la UE. También ha dicho que es "difícil de entender" el 'no' del PP, y le "extraña" que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, "no quiera que su lengua sea utilizada en las instituciones europeas".

Ortuzar --que ha participado en un encuentro celebrado en la sede de la Fundación Sabino Arana, en Bilbao, para reflexionar sobre "La contribución internacional de Euskadi a la Agenda 2030", dentro del proceso de escucha activa 'Entzunez Eraiki' del PNV-- ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que es "muy llamativo" que el PSOE optara por la abstención cuando "era lo mismo que un no". "Él sabía que, con las fuerzas que había en el 'no', la abstención suponía echar abajo esa alternativa", ha apuntado.

Por ello, ha considerado que el Partido Socialista "ha metido la pata" en este tema, y "ha podido más el alma más jacobina y más centralista que siempre se impone en los momentos críticos, a pesar de que tiene una estructura federal, y de que en Euskadi, Cataluña y en Valencia, haya gente que acepta la plurilingüismo". "Pero, al final, cuando tienen que votar, votan siempre por el monolingüismo", ha asegurado.

LA OPOSICIÓN DEL PP

El líder jeltzale ha apuntado que también "es difícil entender la posición del PP", que votó en contra de la iniciativa, "y más siendo Feijóo senador y proviniendo de una nacionalidad y una zona que tiene lengua propia" como Galicia.

"A mí me extraña que no quiera que su lengua pueda ser utilizada en las instituciones europeas. Es algo que no casa bien con la imagen que él ha proyectado de persona de la periferia y que entiende la coexistencia de lenguas diferentes", ha apuntado.