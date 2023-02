Ortuzar llama a la juventud europea a defender la democracia para que no "conozcan ni padezcan" guerras ni dictaduras

El PNV se suma "decidido y entusiasta" a la campaña del PDE en defensa de la democracia: "¿Luchamos o no luchamos por ella?, ¡luchamos!"



BILBAO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha realizado un llamamiento a la juventud de la UE a "practicar, cultivar y defender" la democracia, que ahora afronta "grandes retos y no pocas amenazas", para que no "conozcan ni padezcan" guerras ni dictaduras que han sufrido en un pasado "no tan lejano" otras generaciones de europeos. "Pensemos en las miles y miles de personas que hoy sufren la guerra de Ucrania", ha apelado.

Con estas declaraciones de Ortuzar, el PNV se suma, "de una forma decidida y entusiasta", a la iniciativa impulsada por el Partido Demócrata Europeo (PDE) a favor de la democracia. "¿Luchamos o no luchamos por la democracia?, ¡luchamos!", ha afirmado el líder jeltzale en su mensaje.

El PNV ya mostró el pasado martes su adhesión a la campaña lanzada por el PDE "en defensa de la democracia en Europa y en el mundo", y suscribió el manifiesto en el que se reivindica que "fortalecer la democracia debe volver a ser una prioridad en la agenda de Europa".

Con el título '¿Luchamos o no luchamos por la democracia?', el manifiesto recuerda la invasión de Ucrania por parte de Rusia y también el asalto al Capitolio, "los sucesos" de Hungría y Brasil, "el descubrimiento de injerencias extranjeras" en Europa y en Estados Unidos, y advierte de que "el tiempo para luchar por la democracia no ha terminado", sino que, "al contrario, debe reanudarse porque la democracia y los sistemas democráticos están siendo atacados en todo el mundo".

En este sentido, el presidente del EBB ha emitido un vídeo en el que recuerda la dictadura de Franco y la guerra civil que provocó el alzamiento militar franquista entre los años 1936 y 1939. "Mis abuelos y mis padres vivieron una guerra, miles de vascos sufrieron cárcel y exilio por su pensamiento político. El partido que presido, el PNV, fundado en el siglo XIX, permaneció décadas prohibido y en la clandestinidad. ¿Que quiero decir con esto, de un modo especial a la juventud europea?, que todo esto no ocurrió hace tanto tiempo", ha indicado.

"NO DRAMATIZAMOS"

Por ello, les quiere trasladar que, cuando se advierte de que "la democracia en Europa y en el mundo afronta grandes retos y no pocas amenazadas, no dramatizamos". "Cuando proclamamos que la democracia necesita ser practicada, cultivada y defendida en todo momento y bajo cualquier circunstancia, lo decimos con conocimiento de causa. Pensemos en las miles y miles de personas que ahora sufren el horror de la guerra de Ucrania", ha destacado.

Andoni Ortuzar ha afirmado que "las guerras, las dictaduras, no son cosa de un pasado lejanísimo". "Decenas de millones de las actuales ciudadanas y ciudadanos de la UE las hemos conocido y padecido en nuestras propias carnes, y no queremos que las futuras generaciones europeas las conozcan ni padezcan", ha manifestado.

Por ello, ha asegurado que el PNV se suma "de una forma decidida y entusiasta" a la iniciativa del Partido Demócrata Europeo (PDE). "¿Luchamos o no luchamos por la democracia?, ¡luchamos!", ha aseverado.