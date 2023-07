Ortuzar pide "un esfuerzo titánico" porque está en juego la "capacidad de influencia" del PNV en Madrid

Esteban insta a no "desperdiciar el voto en satélites" y votar a quien "ha sido y va a ser la voz de la nación vasca en Madrid", el PNV



BILBAO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha pedido a la militancia jeltzale "un esfuerzo titánico" en la campaña electoral para que en las elecciones generales del 23 de julio "nos vaya bien" porque "nos jugamos el Grupo Vasco y su capacidad de influencia". Tras reconocer "algunos errores" que su partido ha podido cometer, ha pedido el voto para que Euskadi tenga "una defensa lo más fuerte posible en Madrid, gane quien gane las elecciones".

Andoni Ortuzar ha tomado parte en el acto de inicio de campaña de las elecciones generales del 23 de julio celebrado en los Jardines de Albia de Bilbao, bajo el lema "Euskadiren ahotsa. Con voz propia", junto al portavoz del Grupo Vasco y cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Aitor Esteban, y los número uno por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, y por Álava, Mikel Legarda.

En su intervención, ha destacado que al PNV le avalan, en el Congreso y en el Senado, "años de trayectoria y de trabajo incansable defendiendo los intereses de Euskadi en Madrid, sirviendo de escudo para defender el autogobierno de ataques continuos".

En ese sentido, ha destacado que hay "una larga lista de logros con el sello del PNV que han ayudado y mejorado la vida de los vascos estos años", como "la primera subida de las pensiones arrancada por nosotros o la transferencia del Ingreso Mínimo Vital".

Tras asegurar que "no ha sido fácil ninguna de ellas", ha dicho que "el tesón del PNV ha conseguido que estén hoy aquí", gracias al "modelo PNV, la voz de Euskadi en Madrid, la influencia de Euskadi en Madrid".

De cara a la campaña electoral, ha dicho que "toca exprimir al máximo" la red y la buena organización del PNV, que siempre nos ha funcionado". Ortuzar, que ha reconocido lo "complicado que es hacer campaña en pleno julio", ha advertido que hay que dar "el do de pecho" porque "nos jugamos quién es la voz y la representación singular de Euskadi en las Cortes Generales".

"Nos jugamos el Grupo Vasco y su capacidad de influencia. Nos jugamos todas esas cosas que todavía están por llegar y que son tan importantes para este País", ha advertido, para defender que el PNV es "la mejor garantía de que Euskadi consiga en Madrid lo que se merece".

Por eso, ha considerado, es "tan importante el trabajo de nuestra militancia", a la que ha pedido "un esfuerzo titánico para que el 23 de julio las cosas nos vayan bien".

También ha señalado la importancia, durante la campaña electoral, de "conectar con la gente, mover al electorado, contagiarle nuestro ánimo e ilusión, hacerle ver que él o ella se juegan mucho ese día yendo a votar y que si vota PNV su voto tendrá réditos, será un voto que consiga cosas en Madrid, un voto que servirá para defender su bienestar y el autogobierno que tenemos".

En esa línea, Ortuzar ha asegurado que el reto del PNV es "conseguir que la gente preste atención a nuestro discurso", aunque ha reconocido que "no está fácil y lo acabamos de ver en las pasadas elecciones municipales y forales". Sin embargo, ha dicho, "desde la humildad, y desde el reconocimiento de algunos errores que hemos podido cometer", que tienen que "volver a tocar esas puertas y pedirles que nos den su fuerza y su voto para que Euskadi tenga una defensa lo más fuerte posible en Madrid, gane quien gane las elecciones".

Haciendo referencia a la lona que cuelga de Sabin Etxea, con la imagen de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo cada uno a un lado de Aitor Esteban, ha precisado que a la ciudadanía vasca "hay que plantearle dos personajes y una persona, dos ambiciones desmedidas por el poder y una persona entregada a la causa del pueblo vasco, a la defensa de Euskadi en Madrid".

"Tenemos que llevar a la mente de cada persona dudosa o indecisa la pregunta de quién se fía más para gestionar sus intereses y los intereses vascos. ¿Un Pedro Sánchez que no ha cumplido el acuerdo que firmamos con él? ¿Un Núñez Feijóo que quiere poner todo patas arriba y de la mano de Vox, nada menos? ¿O un Aitor Esteban que mira por Euskadi y solo por Euskadi, que mira solo por los intereses de vascos y vascas?", ha concluido.

CANDIDATOS

Por su parte, el cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Aitor Esteban, ha señalado que en las legislaturas que lleva en el Congreso, el PNV ha sido "como la estrella polar, guiando a este pueblo para avanzar, hacia el norte, hacia el progreso, con los principios de siempre: democracia, derechos humanos, justicia social y nación vasca".

El candidato jeltzale ha afirmado que la política del PNV es "en positivo" y que su objetivo es "construir, integrar y mirar hacia adelante" y, por eso, ha dicho que les disgusta "la política en negativo, a la contra, basada en el odio al adversario político como único generador de adhesiones".

Esteban ha advertido que "cuando se insiste tanto entre Sánchez y Feijóo, es que no se tiene una perspectiva vasca". "El efecto de tu voto no es elegir un presidente e inmediatamente acaba todo. Los efectos de tu voto no acaban ahí. Duran cuatro años", ha subrayado, para instar a pensar "qué pasaría en los próximos cuatro años en Madrid sin nadie que esté defendiendo el autogobierno vasco y se oponga a la recentralización".

"Que pasaría sin nadie que defienda un modelo de sociedad equilibrado y con justicia social, sin políticas de extremos, alguien que levante la voz por los derechos humanos y la transparencia, alguien que consiga recursos sustanciosos para la mejora de la calidad de vida de vascas y vascos en infraestructuras, en medio ambiente. Sin nadie que defienda nuestro sistema educativo. Sin nadie que defienda a la Ertzaintza como policía integral, a la par de otras policías, con una presencia en Europa. Sin nadie que defienda el euskera", ha añadido, para asegurar que eso, "sin dependencia de nadie, solo lo hace el PNV".

El PNV, ha remarcado Estaban, pide el voto para "proteger el sistema público de pensiones, para que la industria vasca pueda dotarse de recursos, para conseguir inversiones para Euskadi, para defender el autogobierno vasco que tanto costó alcanzar, para proteger el concierto económico, para defender los derechos humanos, para reformar la ley de secretos oficiales y para afirmar todos los días que aquí hay una nación vasca que quiere decidir su futuro".

Tras afirmar que Euskadi necesita "una voz propia, equilibrada e independiente en Madrid", ha advertido a los vascos que "no hay que desperdiciar el voto en satélites" y les ha pedido que voten "a quien marca una ruta definida, a quien está firme en los principios que siempre ha defendido, ha sido y va a ser la voz de la nación vasca en Madrid". Por todo ello, ha defendido que "el voto útil es el voto al PNV".

El número uno al Congreso por Álava, Mikel Legarda, ha asegurado que "la voz y el voto de la ciudadanía vasca en Madrid no se sientan en la Moncloa sino en los escaños del PNV en el Congreso y el Senado".

"Nuestros compromisos básicos son la nación vasca y el bienestar de la ciudadanía, y los cumplimos con firmeza pero con respeto, con trabajo diario, defendiendo los valores democráticos, los derechos humanos y los derechos y libertades de la ciudadanía, y esforzándonos en el logro de una prosperidad inclusiva, sostenible e integradora", ha resumido Legarda.

Por su parte, la número uno por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, ha afirmado que "ha llegado la hora de decidir quién llevará la voz de los vascos a Madrid".

En este contexto, Vaquero ha añadido que el objetivo del PNV es defender las competencias vascas porque "allí se siguen tomando medidas y decisiones que nos afectan directamente". "Tanto aquí como en Madrid, la única opción para defender a Euskadi es el PNV", ha añadido, para asegurar que la "credibilidad" del PNV se basa "en el trabajo que hemos realizado y que estamos realizando".