Osakidetza abre este lunes la vacunación de la gripe a mayores de 60 años y población de riesgo

Archivo - Una persona se vacuna de la gripe en el centro de Salud de Habana-Cuba - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza abrirá este lunes, 6 de octubre, la campaña de vacunación de la gripe contra la población diana, que incluye a mayores de 60 años, población infantil de entre 6 meses y 5 años, y población de riesgo en Euskadi, población con patologías crónicas, mujeres embarazadas, personal de servicios sociales y sanitarios, de centros educativos y de servicios públicos esenciales.

El Departamento de Salud ha adquirido 786.200 dosis de la vacuna de la gripe y ofrecerá, de forma simultánea, a la población de riesgo, personas con patologías crónicas, y mayores de 75 años, la posibilidad de vacunarse frente al virus SARS-CoV-2.

La campaña, desarrollada bajo el lema "Tú eres una pieza fundamental para evitar la gripe. Vacúnate", se ha reforzado este año con la contratación de 200 enfermeras más y 100 administrativos.

La gripe suele cursar de forma benigna en la mayoría de los casos, pero su prevención "resulta esencial en los colectivos más vulnerables", según el Departamento de Salud. Durante la campaña del año pasado, por grupos de población, la cobertura alcanzada fue del 57,5% en personas de 60 o más años.

En los menores de entre 6 meses y menos de 5 años la cobertura alcanzó el 41% de cobertura y en el caso de las mujeres embarazas, llegó al 52%.

VACUNA INTRANASAL PARA NIÑOS

Por tercer año consecutivo, Osakidetza vacunará a niños de entre 6 meses y menos de 5 años, no solo por las complicaciones que puedan presentar en su salud, sino por tratarse de una población con capacidad para transmitir a otras personas la enfermedad y, especialmente, a los mayores.

Para facilitar la adherencia y evitar las molestias del pinchazo, también este año se recurrirá a la vacunación intranasal a partir de los 2 años y hasta los 5 años. También se vacunará a mayores de 5 años que presenten alguna condición de riesgo.

MÁS PROTECCIÓN PARA MAYORES DE 75 AÑOS

Entre las vacunas frente a la gripe que utilizará este año Osakidetza, además de la intranasal, se encuentra también la vacuna adyuvada, que ya se empleaba en personas en residencias y que este año se utilizará por primera vez también en la vacunación de las personas mayores de 75 años, ya que presenta una eficacia reforzada.

Osakidetza ha adquirido 450.000 dosis de vacuna destinadas a personas a partir de 6 meses hasta 75 años, exceptuando a niños de 24 a 59 meses, para quienes se han comprado 35.000 vacunas intranasales.

Además, se han comprado 300.000 dosis de vacuna adyuvada para personas de 75 o más años, así como para personas en residencias que tienen más de 50 años. También se han adquirido 1.200 dosis de la vacuna destinada a personas alérgicas al huevo y/o aminoglucósidos a partir de 6 meses.

En total, Osakidetza cuenta este año con 786.200 dosis, que, en caso de mayor demanda, se podrán ampliar en un 20%, y que se distribuirán en los diferentes centros de salud y ambulatorios según las necesidades y demandas de la población. En todas ellas, la característica principal es que se trata de una vacuna antigripal trivalente, que incluye dos cepas A y una B.

Asimismo, este año, junto con la vacuna de la gripe, se ofrece a la población de riesgo la posibilidad de recibir, de manera simultánea, la vacuna frente al virus SARS-CoV-2 a la población de riesgo, además de personas con patologías crónicas, como mayores de 75 años, ya que a partir de esta edad se incrementa la hospitalización.