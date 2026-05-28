Osakidetza abrirá el próximo martes la inscripción de la segunda fase de la OPE 23-24-25, que incluye 41 categorías

El periodo de inscripción estará habilitado en la web de Osakidetza del 2 al 29 de junio - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza abrirá el próximo martes, 2 de junio, la inscripción en la segunda fase de la OPE 23-24-25. En esta ocasión serán 41 las categorías en las que se podrá formalizar la inscripción y los exámenes se realizarán entre los meses de octubre y noviembre.

Esta medida ha sido anunciada este jueves en la reunión de la Mesa Sectorial de Salud, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado, en el que ha recordado que la convocatoria de empleo público impulsada este año por el Servicio Vasco de Salud está dividida en tres fases. La que ahora se pone en marcha es la segunda fase, y en total se ofertarán 5.425 plazas para 107 categorías profesionales, la cantidad más elevada ofertada nunca en una convocatoria ordinaria.

Con la publicación el día 1 de junio en el Boletín Oficial del País Vasco de las bases específicas de la segunda fase, Osakidetza abrirá un día después el proceso de inscripción de esta segunda fase de la OPE 23-24-25. El periodo de inscripción estará habilitado en la web de Osakidetza del 2 al 29 de junio, hasta las 14.00 horas. Osakidetza pondrá a disposición de los candidatos la batería de preguntas correspondiente a la categoría en la que hayan formalizado su inscripción.

La realización de una única prueba tipo test, que aglutinará la parte teórica y a práctica (en caso de que la haya), junto con la posibilidad de conservar la nota durante los tres próximos años, es una de las principales novedades del proceso.

PRIMEROS EXÁMENES, EN JUNIO

Hasta el momento, finalizada la inscripción de la primera fase, más de 101.000 personas han formalizado su solicitud para participar en esta OPE, concretamente en las primeras nueve categorías ofertadas, las consideradas como masivas. Los exámenes se realizarán en el BEC los próximos días 19, 20 y 21 de junio.

En el caso de la segunda fase, cuya inscripción arranca ahora, está previsto que las pruebas se realicen entre los meses de octubre y noviembre. De esa forma, solo quedaría la convocatoria de la tercera fase para las categorías restantes, que se prevé abrir después de verano. En total, la OPE 23-24-25 ofertará 5.425 plazas para un total de 107 categorías profesionales.

Además, en la Mesa Sectorial celebrada este jueves se ha avanzado en otros temas como en el nuevo decreto de puestos funcionales, documento que está ya en la recta final a falta de su aprobación definitiva en las próximas sesiones, así como en la resolución que establece los criterios de cobertura de enfermeras especialistas en enfermería de pediatría, una figura que resultará determinante para el despliegue de programas como Haursare, la red de cuidados paliativos pediátricos de Osakidetza.