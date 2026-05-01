Osakidetza impulsa un nuevo modelo de diagnóstico más rápido y preciso con la digitalización de la anatomía patológica

Responsables de Osakidetza - IREKIA

BILBAO 1 May. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha impulsado un nuevo modelo de diagnóstico "más rápido y preciso" con la digitalización de la anatomía patológica, un avance que permite analizar muestras de tejido de forma "más rápida, precisa y colaborativa", especialmente en enfermedades como el cáncer.

El proyecto ha sido reconocido con el "Philips 100% Digital Award", un galardón de proyección internacional que distingue a organizaciones sanitarias que lideran la transición hacia entornos digitales y que ha sido recogido, entre otros, por la directora de Osakidetza, Lore Bilbao.

Osakidetza realiza cerca de 1,3 millones de pruebas de Anatomía Patológica al año y ha destinado más de 9 millones a la digitalización integral de estos servicios en toda su red asistencial, que analiza muestras de tejido de forma más rápida, especialmente en enfermedades como el cáncer.

Según ha explicado en un comunicado, el proyecto se alinea con las líneas estratégicas del Pacto Vasco de Salud y con la iniciativa europea de salud digital, "contribuyendo al desarrollo del Espacio Europeo de Datos de Salud".

ANÁLISIS DE MUESTRAS

Osakidetza ha añadido que ahora ha dado "un paso clave" en la mejora de la atención sanitaria con la digitalización completa de la Anatomía Patológica, un avance que permite analizar muestras de tejido de forma más rápida, precisa y colaborativa, especialmente en enfermedades como el cáncer.

El Servicio vasco de Salud ha explicado que la Anatomía Patológica es una especialidad esencial para el diagnóstico médico, ya que analiza biopsias, citologías y otros tejidos para determinar la presencia y evolución de enfermedades. Su papel es especialmente relevante en patologías oncológicas y ginecológicas, donde un diagnóstico preciso y temprano resulta determinante para definir el tratamiento más adecuado.

Según ha explicado, la transformación digital de este ámbito supone convertir las muestras que tradicionalmente se analizaban al microscopio en imágenes digitales de alta resolución. Estas imágenes pueden ser almacenadas, compartidas y evaluadas de forma segura desde cualquier punto de la red asistencial, facilitando la colaboración entre profesionales y reduciendo los tiempos de respuesta.

En la práctica, esto se traduce en diagnósticos "más ágiles, mayor precisión y una atención más personalizada para los pacientes". Además, permite realizar interconsultas entre especialistas de distintos hospitales de forma inmediata, "reforzando la equidad en el acceso al diagnóstico en todo Euskadi".

Cada año, Osakidetza realiza cerca de 1,3 millones de pruebas de Anatomía Patológica. La incorporación de tecnología digital, junto con herramientas de inteligencia artificial, permite gestionar este gran volumen de información de forma más eficiente, mejorar la calidad diagnóstica y avanzar hacia modelos predictivos.

El proyecto, ya plenamente implantado tras cuatro años de desarrollo y una inversión superior a los 9 millones de euros, ha transformado los laboratorios y la forma de trabajar en las Unidades de Gestión Clínica de Anatomía Patológica de los hospitales universitarios de Cruces, Basurto, Donostia, Araba y Galdakao, garantizando una cobertura homogénea en los tres territorios históricos.

Además, los resultados de estas pruebas se integran en la Historia Clínica Electrónica, lo que "mejora el seguimiento" de los pacientes, especialmente en enfermedades crónicas o complejas, y facilita la continuidad asistencial.

La directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha destacado que este proyecto refleja el modelo de Osakidetza que se está construyendo, que es "una organización que apuesta por la innovación útil, que mejora los diagnósticos y que sitúa al paciente en el centro del sistema sanitario".