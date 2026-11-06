Osakidetza inicia exámenes de la segunda fase de la OPE, con 21.408 inscritos para plazas en 41 categorías profesionales

La directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, en un aula con los aspirantes. - IREKIA

VITORIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha iniciado esta tarde los exámenes de la segunda fase de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2023-2024-2025, en la que 21.408 personas han formalizado su inscripción para optar a plazas en 41 categorías profesionales, que abarcan especialidades facultativas, de enfermería y técnicas, así como perfiles de gestión, informática, mantenimiento y otros servicios de apoyo.

La directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, ha acudido esta tarde al Aulario Las Nieves de la EHU, en Vitoria-Gasteiz, para apoyar a las personas aspirantes en el inicio de las pruebas.

"Detrás de cada examen hay muchas horas de esfuerzo, de estudio y de dedicación, y muchas veces también de renuncias personales y familiares. Por eso hoy quería estar aquí, para reconocer ese trabajo y acompañar a todas las personas que se presentan en un momento tan importante para ellas", ha señalado.

Lore Bilbao ha destacado, además, la elevada participación en esta segunda fase, con más de 21.400 personas inscritas. "Es una cifra que demuestra que Osakidetza sigue siendo una organización atractiva para trabajar y que los profesionales confían en nuestros procesos selectivos", ha asegurado.

La directora general ha incidido en que esta OPE, la mayor de la historia de Osakidetza, "es una apuesta clara por la estabilidad del empleo y por seguir contando con profesionales con alta cualificación y compromiso, que son quienes sostienen cada día la atención sanitaria que prestamos a la ciudadanía vasca".

También ha puesto en valor el nuevo modelo de examen. Según ha explicado, han querido que el proceso tenga "todas las garantías de transparencia, de igualdad y de rigor, pero también que sea más sencillo para las personas aspirantes".

Por eso, ha precisado, han apostado por "una única prueba tipo test, con preguntas publicadas previamente, y por la posibilidad de conservar la nota para la siguiente convocatoria".

Asimismo, ha agradecido el trabajo de los profesionales de Osakidetza que participan en la organización de las pruebas. "Es un proceso complejo, que exige mucha coordinación y que moviliza a cientos de personas para que todo salga bien. Sin su implicación no sería posible", ha asegurado.

Por último, ha deseado mucha suerte a todas las personas que se presentan, "tanto a quienes quieren incorporarse a Osakidetza como a quienes buscan consolidar su plaza".

SEIS JORNADAS

Las pruebas se desarrollan en seis jornadas a lo largo del mes de noviembre, de acuerdo con el calendario establecido para cada categoría: los días 6, 7, 8, 21 y 22 en el Aulario Las Nieves de la EHU, en Vitoria-Gasteiz, y el día 27 en el Bilbao Exhibition Centre (BEC), en Barakaldo.

Este primer fin de semana, de viernes a domingo, están convocadas 7.362 personas en 19 categorías profesionales. Este viernes se está celebrando una única prueba, la de Auxiliar de Farmacia, que ha comenzado a las 17.30 horas. Este sábado y el domingo los exámenes de las 18 categorías restantes se organizarán en tres franjas horarias: 9.30, 13.30 y 17.30 horas.

El mismo esquema se repetirá el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, con otras 17 categorías, y el calendario concluirá el viernes 27 de noviembre en el Bilbao Exhibition Centre (BEC), en Barakaldo, con las cinco categorías restantes.

Entre las categorías convocadas en esta segunda fase destacan, por número de personas inscritas, Técnico Especialista en Radiodiagnóstico, con 2.788 personas; Técnico Medio de Administración y Gestión, con 1.735; y Trabajador Social, con 1.720.

DISPOSITIVO ORGANIZATIVO

Para el desarrollo de las pruebas, Osakidetza cuenta con 381 profesionales, que se encargan del apoyo logístico, informático y de intendencia, del control de los accesos y de la supervisión de los exámenes.

Además, Osakidetza garantiza la participación en igualdad de condiciones de las personas con necesidades especiales, para las que se han previsto 117 adaptaciones.

Asimismo, se facilita la participación de personas hospitalizadas que no puedan desplazarse al lugar de examen, y Emergencias Osakidetza dispone de un dispositivo sanitario para garantizar la asistencia durante las pruebas.

RECOMENDACIONES

Osakidetza recomienda a las personas aspirantes acudir con tiempo suficiente a la sede del examen, ya que una vez iniciada la prueba no se permitirá el acceso.

Para acceder es imprescindible presentar un documento de identidad en formato físico (DNI, NIE, pasaporte o permiso de conducir) y acudir provisto de bolígrafo azul o negro. Se recomienda utilizar el transporte público, ya que previsiblemente será difícil encontrar aparcamiento en las inmediaciones.

Las personas aspirantes realizarán una única prueba tipo test, que agrupa las partes teórica y práctica, y cuyas preguntas proceden de la batería publicada previamente por Osakidetza para cada categoría. Quienes aprueben la fase de oposición podrán conservar la nota obtenida para el siguiente proceso selectivo que se convoque en la misma categoría.

TERCERA FASE

Por otra parte, ya está abierto el plazo de inscripción de la tercera fase de esta OPE 23-24-25, que finalizará el 27 de noviembre a las 14.00 horas.

Esta fase incluye 42 categorías más: 40 de facultativos y facultativas especialistas en Medicina; la de Farmacia Hospitalaria, y la de Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética. Los exámenes se celebrarán a partir de febrero de 2027.