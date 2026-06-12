Osakidetza inicia en octubre la prueba piloto para asumir "progresivamente" en su red los abortos voluntarios

Archivo - El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, en una visita al ambulatorio de Indautxu - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha revelado que su departamento trabaja "ya con un grupo técnico" encargado de definir "el modelo, los protocolos y el cronograma" para que Osakidetza asuma "progresivamente" las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), y ha anunciado que en octubre comenzará el pilotaje del sistema en los tres territorios históricos.

Martínez ha respondido, de esta manera, a una pregunta del parlamentario de Sumar, Jon Hernández, sobre la aprobación la Cámara vasca de una iniciativa para que Osakidetza asuma con sus propios medios las IVE y el "incumplimiento por parte del Gobierno vasco de garantizar en la sanidad pública el derecho al aborto".

Tras defender que Osakidetza "cumple de forma estricta con la ley" en la materia, una "línea roja" para el Departamento de Salud, Martínez ha recordado que las peticiones de las mujeres para interrumpir el embarazo, en las primeras 14 semanas desde la concepción, "se realizan mayoritariamente en centros acreditados, mediante derivación con financiación pública y con acompañamiento desde atención primaria, a través de matronas que informan, asesoran, y garantizan el acceso".

El consejero ha trasladado el "compromiso claro" de su departamento en "avanzar hacia un modelo" en el que Osakidetza "asuma progresivamente también estas intervenciones dentro de su propia red", un compromiso que "no es retórico".

"Se está trabajando ya con un grupo técnico que está definiendo el modelo, los protocolos, y el cronograma. Este mismo año iniciaremos el pilotaje en los tres territorios históricos, un proceso que requiere rigor, planificación, y responsabilidad", ha revelado, para puntualizar que el pilotaje de este sistema de IVE "comenzará en otoño de este año" y en los tres territorios, concretamente en octubre según ha detallado en una intervención posterior.

Dicho proyecto piloto "se centrará en los casos más frecuentes -las gestaciones de menos de 10 semanas-, aproximadamente el 88% por ciento de las IVE, y permitirá avanzar de manera segura, ordenada, y con evaluación continua de resultados", ha añadido.

"GRAN RETRASO"

Durante su réplica, Hernández le ha reprochado el "gran retraso" en la implantación de "esa aplicación progresiva", ya que, según ha recordado, la proposición no de ley aprobada en el Parlamento vasco "instaba al Gobierno a realizar un calendario en el primer trimestre", además de "realizar un plan integral con objetivos, con hoja de ruta, con los medios que sean necesarios, la reorganización", plan que el parlamentario de Sumar ha dicho no saber "si existe".

"Creo que, como mínimo, van con retraso. No voy a cuestionar las intenciones, yo todavía confío en que cumplan con el compromiso y se revierta la alta privatización que se da con este servicio en la sanidad vasca, pero sí le digo, consejero, que al menos ustedes van con gran retraso", ha reprochado, para añadir que, "si anuncian tres proyectos pilotos para final de año, quiere decir que en este año 2026 no se va a comenzar a dar esa reversión progresiva a la que su Gobierno se comprometió, ya no con mi grupo, con este Parlamento".

Por su parte, el consejero de Salud ha respondido al parlamentario de Sumar que "el plan integral está hecho, el cronograma está hecho". "Le he dicho que en octubre se empieza el prueba piloto, se va a evaluar, se va a testar, porque cumplimos la ley y también cumplimos nuestra palabra", ha asegurado.