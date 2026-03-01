Osakidetza licita el proyecto del Hospital de Tolosa, en el que invertirá 107,6 millones y espera concluir en 2031

Osakidetza licita el proyecto del Hospital de Tolosa, que estará ubicado en la zona sureste de la colina de Iurramendi. - GOBIERNO VASCO

SAN SEBASTIÁN, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha licitado la redacción del proyecto de construcción del nuevo Hospital de Tolosa, en el que se invertirán 107,6 millones de euros y cuyas obras se espera iniciar a mediados de 2028 y terminar en 2031.

Según han explicado el Departamento de Salud y Osakidetza, una vez aprobado el Plan Funcional del nuevo hospital de Tolosa, se ha puesto en marcha la licitación de la redacción del proyecto de construcción del centro, que se ubicará en una parcela de 8.445 metros cuadrados en la zona sureste de la colina de Iurramendi en un edificio de siete plantas.

El nuevo hospital se diseñará con el objetivo de "dar respuesta a la creciente demanda de servicios de salud en la zona, elevando la calidad asistencial, optimizando recursos y garantizando una atención cercana y de calidad" en la comarca guipuzcoana de Tolosaldea.

Para su ejecución, el Departamento de Salud y Osakidetza invertirán 107,6 millones de euros. Se espera que las obras den comienzo a mediados de 2028 y terminen en 2031.

Actualmente, han explicado, el modelo asistencial en Tolosaldea se caracteriza por su "alta fragmentación" y presenta "un escenario particular y complejo que condiciona el desempeño cotidiano de los profesionales implicados en la gestión asistencial", lo que representa "un desafío estructural para avanzar hacia el modelo de atención integrada y sostenible que se promueve, basado en una gestión cohesionada, eficiente y centrada en las personas".

Por ello, la construcción de esta nueva infraestructura hospitalaria en Tolosa busca "avanzar hacia esa solución integral que garantice una atención cercana y de calidad" para los pacientes de la comarca, teniendo en cuenta "las necesidades que plantea una población cada vez más mayor y con necesidades de salud complejas".

Está previsto que el hospital público, que dependerá de la OSI Donostialdea, además de realizar procedimientos de cirugía, sea "un referente para el territorio de Gipuzkoa para procedimientos diagnósticos y pruebas complementarias, reforzando así la capacidad de respuesta del sistema público vasco".

De este modo, el nuevo hospital albergará un servicio de consultas externas, con 50 salas destinadas a consultas de diversas especialidades y pruebas funcionales y tres salas de procedimientos para cirugía menor y otras prácticas intervencionistas que requieran sedación.

El servicio de radiodiagnóstico contará con un ortopantomógrafo, dos salas de ecografía, una sala de radiología convencional (RX), una sala de radiología especializada (telemando), una sala de tomografía computerizada (TC) y una resonancia magnética.

La Unidad de Cirugía tendrá cuatro quirófanos polivalentes, salvo uno de ellos que se destinará exclusivamente a oftalmología, y una unidad de recuperación postanestésica con siete camas y 22 sillones. También habrá una Unidad de Endoscopias con dos salas.

El nuevo centro contará con un Hospital de Día Médico destinado a los pacientes hospitalizados con capacidad para cuatro boxes y tres Unidades de Hospitalización, una de agudos, otra de agudos en situaciones especiales (gripe, aislamientos, etc.) y una tercera de estancia media y convalecencia, con 90 camas.

Asimismo, dispondrá de un servicio de rehabilitación que atenderá las necesidades de los pacientes hospitalizados en la unidad de estancia media/convalecencia.

El Servicio de Urgencias tendrá sala de reanimación, triaje, área ambulatoria con cuatro consultas y una zona de observación con capacidad para ocho boxes.

Además, el centro albergará un laboratorio para las necesidades que se deriven de la urgencia y de las unidades de hospitalización, un servicio de farmacia, hospitalización a domicilio, base de emergencias con área de aparcamiento para ambulancias y área de personal, y los servicios generales.

ESPECIALIDADES

Las especialidades previstas en el nuevo hospital público son Aparato Digestivo, Dermatología, Endocrinología, Ginecología y Obstetricia, Neurología, Rehabilitación, Neumología, Alergología, Cardiología, Hematología, Medicina Interna, Reumatología, Anestesiología, Cirugía General, Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología y Urología.

Además, el Plan Funcional establece también la previsión de dotación de recursos humanos necesarios para dar un servicio adecuado a las necesidades planteadas. En concreto, para la actividad asistencial se prevé una plantilla de 380 profesionales, entre personal facultativo, de enfermería, auxiliares, celadores, y perfiles más concretos como optometristas, fisioterapeutas o trabajadores y trabajadoras sociales. Por su parte, para servicios generales la previsión es de una plantilla de 98 trabajadores.