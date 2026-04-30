La OSI Donostialdea-Osakidetza obtiene el reconocimiento 'Konpromisoa' del Premio Euskadi Agenda 2030

La OSI Donostialdea-Osakidetza ha obtenido el reconocimiento "Konpromisoa" del Premio Euskadi Agenda 2030 - OSAKIDETZA

SAN SEBASTIÁN 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La OSI Donostialdea-Osakidetza ha obtenido el reconocimiento 'Konpromisoa' del Premio Euskadi Agenda 2030. La obtención de este reconocimiento supone "una demostración previa por parte de cada organización de haber alcanzado un determinado grado de avance y unos resultados", según han destacado desde el Servicio vasco de Salud.

En un comunicado, han apuntado que este premio refuerza el compromiso de Osakidetza con la Agenda 2030 mediante la implementación en su gestión y planificación interna de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El reconocimiento ha sido impulsado desde la Dirección de Innovación Social y Agenda 2030 de la Secretaría General de Comunicación e Innovación Social de Lehendakaritza, para "promocionar y divulgar la importancia de integrar en la gestión los ODS como un elemento de competitividad sostenible" y lograr el "compromiso efectivo" de las organizaciones.

El marco para la incorporación de los ODS en la gestión de las organizaciones es una herramienta para "la reflexión, el diagnóstico y la mejora" de cualquier tipo de organización que quiera apostar por el desarrollo sostenible a través del compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El propósito de este reconocimiento es "identificar a las organizaciones más avanzadas para que sus buenas prácticas de gestión vinculadas a los ODS sirvan de estímulo y referencia a otras" y reconocer públicamente el "esfuerzo" realizado por estas organizaciones y el grado de avance y contribución a los ODS que han alcanzado.

Aquellas organizaciones que realizan su autoevaluación completa reciben el reconocimiento de nivel básico 'Konpromisoa'. Las organizaciones que reciben el contraste externo y cumplen los requisitos, acceden al reconocimiento intermedio 'Bidean'.

Además, si la organización supera un determinado nivel en el contraste externo, logran el nivel 'Aurreratua'. Las que en la edición pasada obtuvieron 'Aurreratua', este año han podido optar al reconocimiento de una de sus buenas prácticas y este año obtienen el reconocimiento 'Jardunbide Egokiak'.