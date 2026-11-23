Arnaldo Otegi en un acto con sindicalistas de Astilleros Euskalduna celebrado frente al Museo Marítimo de Bilbao. - EH BILDU

BILBAO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que el movimiento obrero vasco "no jugará a los dados ni se dejará engañar" el próximo 29N y votará para "derrotar y frenar al bloque reaccionario" de PP y Vox.

En un acto con sindicalistas de Astilleros Euskalduna celebrado frente al Museo Marítimo de Bilbao, Otegi ha recordado que el fallecimiento el 23 de noviembre de 1984 del trabajador Pablo González de un infarto cuando intentaba protegerse de una carga policial durante las protestas por el cierre del astillero.

Tras asegurar que este trabajador fue "asesinado por defender a Euskalduna, por defender a Euskal Herria, por defender a los trabajadores y por defender un futuro industrial, de prosperidad y de justicia social para vascos y vascas", ha asegurado que EH Bildu quiere "traerlo a la memoria y al recuerdo".

"Porque en esta Bizkaia en la que vio nacer en Euskal Herria el movimiento obrero vasco, desde nuestro punto de vista es conveniente volver a recordar el protagonismo especial que en este territorio y en el conjunto de Euskal Herria tienen los trabajadores y las trabajadoras", ha añadido.

En su intervención, Arnaldo Otegi ha recordado que, en su día, al científico de ideología socialista Albert Einstein, padre de la teoría de la relatividad, le preguntaron "si creía que el universo se regía por el azar o por leyes universales", y respondió: 'Dios no juega a los dados, el universo no juega a los dados'.

"Pues hoy aquí, en la cuna del movimiento obrero vasco, en lo que fue Euskalduna, recordando a Pablo González, queremos decir que el movimiento obrero vasco el día 29 no va a jugar a los dados, no se va a dejar engañar, no va a jugar a la ambigüedad, no va a jugar a la confusión, sino que va a parar y va a frenar al bloque reaccionario con su voto, y va a ser protagonista de la Euskal Herria del futuro", ha asegurado.

UN FUTURO DIFERENTE

Por ello, ha dicho que es un honor para él estar rodeado en este acto de decenas de hombres y mujeres del movimiento sindical vasco. "Este es el movimiento que, junto con las capas populares del país, va a derrotar con absoluta seguridad en Euskal Herria al bloque reaccionario, y va a ser protagonista de un futuro diferente para nuestro país", ha aseverado.

Otegi se ha mostrado convencido de que el día 29 de novimebre se llenarán las urnas "de votos obreros populares, sindicalistas, feministas, euskaltzales, independentistas, soberanistas, que frenan a la reacción y que dibujan un futuro, no en blanco y negro, sino de colores rojo, verde, blanco y morado, para el futuro de nuestro país".