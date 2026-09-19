Otegi defiende un acuerdo entre diferentes "al menos de manera táctica" para avanzar hacia la república vasca

Conferencia política de EH Bildu - EH BILDU

VITORIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de EH Bildu ha reclamado "más autonomía y más autogobierno" y ha defendido "un acuerdo entre diferentes que dé un horizonte común, al menos de manera táctica", para avanzar hacia la "república vasca". Además, ha aclarado que la formación soberanista no quiere "robar un símbolo" al PNV, pero "toma" el legado del lehendakari José Antonio Agirre porque "en un momento grave, se echó el país a los hombros aunando fuerzas".

EH Bildu ha celebrado este sábado su conferencia política para analizar la situación política y su 'plan de acción' para el curso 2026-2027, así como para someter a votación su Protocolo contra la violencia machista y su código ético.

Durante su intervención ante los cargos públicos y representantes del partido en las diferentes instituciones, Otegi ha llamado a "cambiar el modelo de gobernanza para enfrentarse al autoritarismo" y ha defendido que "profundizar en el autogobierno es hacer frente al autoritarismo".

Ha apuntado que EH Bildu es partidario de que Euskadi "tenga cada vez mayores capacidades de decisión y cada vez más instrumentos para hacer frente a esta situación en términos sociales, económicos, políticos, institucionales o culturales".

"Somos indepes, queremos construir la república vasca basada además en principios feministas, en principios socialistas, en principios democráticos, esa es nuestra aspiración. Pero lo que queremos hacer ahora es alcanzar un acuerdo entre diferentes que nos dé un horizonte común, al menos de manera táctica, para poder seguir avanzando cada uno en su proyecto político", ha explicado.

Arnaldo Otegi ha apuntado que "más soberanía y más autogobierno es más capacidad de decidir aquí". "Eso es lo que necesitamos reivindicar y es lo que necesitamos hacer", ha dicho.

LEGADO DE AGIRRE

Arnaldo Otegi ha asegurado que EH Bildu está haciendo un planteamiento "en una situación de excepción" que se refleja en Iparralde, Pamplona y Navarra, "con gobiernos de amplio espectro.

"Ese es el espíritu de Agirre (...) En un momento histórico grave para el país, se echó el país a los hombros y no lo hizo contra nadie, sino aunando fuerzas y aunando gobiernos", ha dicho.

El líder de la formación sobreranista ha recordado que "algunos han entendido que queremos robar un símbolo, porque el primer lehendakari vasco era del PNV". "Monzón (Telesforo) también, y luego estuvo en HB", ha añadido.

Según ha aclarado, EH Bildu toma de Agirre "su legado político" porque "en una situación extraordinaria no hizo una gestión normal, hizo un gobierno de concentración nacional en un pedazo pequeño de Euskal Herria, en el que hubo abertzales de derechas, abertzales de izquierdas, socialistas, comunistas y republicanos". "Ese es el planteamiento que hizo, y cuando le reivindicamos, reivindicamos eso", ha enfatizado.

CAMBIO VERTIGINOSO

Otegi ha asegurado que "ya nadie pone en duda que el mundo ha cambiado a una velocidad vertiginosa, con elementos como la inteligencia artificial, las revoluciones tecnológicas o el cambio climáticos.

Sin embargo, ha añadido que "con todos esos factores en la mano, encima de una mesa de análisis", EH Bildu ha concluido que "ya no hay lugar para hacer una gestión común como si el mundo no hubiera cambiado". "No se pueden hacer ejercicios desde el gobierno de consejos de administración, desde la inercia permanente, porque el país necesita que se preparen las condiciones para hacer frente a este mundo que ha cambiado, para que Euskal Herria encuentre su lugar en este mundo que ha cambiado, y soluciones desde la mirada vasca a todos los otros problemas", ha indicado.

Arnaldo Otegi ha advertido de que "no hay tiempo, ni es tiempo ni para la bicicleta estática ni para la inercia" porque "la coyuntura histórica exige cambios, y cambios en profundidad". "Es hora de tomar decisiones, de liderazgos, no valen los ejercicios contables", ha dicho.

Según ha apuntado, se deben poner "encima de la mesa" cuáles son las decisiones a tomar para que "este pueblo siga teniendo un lugar en el mundo" y construir "una sociedad diferente a la que ha abocado el capitalismo". "No hay tiempo, ni es tiempo ni para la bicicleta estática ni para la inercia", ha insistido.

El secretario general de EH Bildu ha instado a tomar decisiones "ahora" porque "las soluciones de ahora pueden ser las oportunidades del futuro, y las no soluciones de ahora pueden ser una hipoteca, no para Euskal Herria Bildu ni para una sigla política, sino para los ciudadanos y ciudadanas de este país".

"En este momento histórico hay que tomar decisiones, hay que tomar liderazgos, y nosotros y nosotras nos echamos el país a los hombros, como hemos hecho siempre", ha señalado.

Otegi ha advertido de que, en unos meses, "todo el país, los siete territorios", puede estar "bajo la dominación de una presidencia de la república fascista, de extrema derecha, y un gobierno en España de extrema derecha, un gobierno PP-Vox".

Según ha afirmado, "eso quiere decir que el conjunto del país está bajo amenaza porque "la llegada de los bloques reaccionarios al gobierno recorta libertades, recorta derechos a las mujeres, a los jóvenes, a los trabajadores, a los pueblos y a las lenguas".

Otegi ha aludido al "el auge del autoritarismo y de la extrema derecha" para animar a "construir infraestructura democrática" mediante "política públicas". A su juicio, "el peligro de la democracia es que la ha secuestrado el neoliberalismo y ha amputado la capacidad de la democracia para resolver los problemas de la gente". "¿Queréis un antídoto para que la extrema derecha no crezca ni aquí ni en el mundo? Garantizar a la gente vidas dignas. Ese es el mejor antídoto", ha defendido.

Además, se ha mostrado convencido de que "la ejemplaridad es un antídoto contra la extrema derecha, estar en la política no para servirse de la política" y ha asegurado que "en Euskal Herria, la ejemplaridad también está del lado de EH Bildu". "Ser ejemplar consiste en combatir las puertas giratorias, los consejos de administración, el enchufismo, el clientelismo, etc. Eso también es un antídoto contra la extrema derecha", ha apuntado.

En este punto, ha afirmado que "las elecciones municipales van a ser un reto", pero ha indicado que, solo en el caso de San Sebastián, EH Bildu ya las ha ganado "en términos morales y éticos". "Juan Carlos Izagirre, el que alcalde de Donosti, deja el cargo y se va a cuidar a la gente en un dispensario", ha señalado.