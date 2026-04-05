Otegi dice que EH Bildu "aspira a gobernar" y llama a ir a la "cumbre" de la "liberación nacional" con "oxígeno popular"

Celebración del Aberri Eguna de EH Bildu en Pamplona - EH BILDU

PAMPLONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha destacado que su formación "no aspira a estar en los gobiernos, aspira a gobernar" y a "cambiar las políticas públicas" poniendo "a la gente en el centro". Asimismo, ha animado a "ir a la cumbre" de la "liberación nacional y social" con "tranquilidad, sin ansiedad y con oxígeno popular".

Así se ha expresado durante su intervención en el acto político que EH Bildu ha celebrado este domingo en Pamplona como cierre a una multitudinaria manifestación, convocada con motivo del Aberri Eguna bajo el lema 'Zazpiak bat egin' (Hacer los siete uno). Una movilización encabezada por un ciudadano palestino y otra cubana, que han portado una imagen del pájaro del 'Guernica' de Picasso, como muestra de solidaridad con estos dos países y de reivindicación del "no a la guerra".

En este sentido, Otegi ha dedicado un homenaje al pueblo palestino y cubano. "Somos los hijos y las hijas de Guernica. Nos oponemos a la guerra, nos oponemos al imperialismo, nos oponemos a que cualquier acción que se haga en nombre de la OTAN se haga en nombre de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo le dijo que no a la OTAN y esa decisión se debe de respetar", ha manifestado.

Poniendo como símil una expedición al Everest, Otegi ha destacado que el "proceso de liberación nacional y social" culmina en la "cumbre de una república democrática, socialista, euskaldun, laica, feminista y ecologista", pero en el camino hay "diferentes campamentos base". Así, ha subrayado que "para hacer cumbre", primero hay que "subir el campamento, aclimatarnos, gobernar el país" y, sobre todo, "oxígeno político y popular". "Vamos a ir hacia la cumbre, con tranquilidad, sin ansiedad, con oxígeno político y popular" y con "capacidad de visión estratégica".

Otegi ha recordado que "la lucha de Euskal Herria para recuperar su soberanía viene de lejos". "Venimos de lejos, vamos despacio, y nuestra mirada también es a largo plazo ya que caminamos a la consecución de la República Vasca", ha agregado.

El líder de EH Bildu se ha mostrado "orgulloso de este país" con una "sociedad civil organizada" y "una izquierda que plantea su lucha a nivel ideológico de masas e institucional". Así, ha mostrado su orgullo por la "huelga general feminista", la huelga para reclamar un Salario Mínimo Interprofesional propio o las movilizaciones en apoyo a Palestina.

"Un país que hace patria para todos" y que "defiende que es vasco y vasca todo aquel que vive y trabaja en este país", ha remarcado Otegi. "No aspiramos a estar por encima de nadie, aspiramos a construir una nación justa, honesta y que le dé a la gente un trocito de seguridad que le permita ser más feliz", ha resaltado. Y ha advertido que la "alternativa de PP y Vox" es "o todos cara el sol o todos a la sombra".

Arnaldo Otegi ha destacado que no aspiran a estar en los gobiernos, sino "a gobernar, a cambiar las políticas públicas y a que se produzca una revolución de la honestidad en las viejas instituciones de la vieja Euskal Herria". Ha señalado que "en nuestra Euskal Herria no hay lugar ni para el amiguismo, ni para el enchufismo ni para el clientelismo" y ha considerado que "quizá esa sea una de las razones por las que no nos quieren en los gobiernos".

"No vamos a estar en los gobiernos para hacer lo mismo. Vamos a estar en los gobiernos para hacer políticas públicas que pongan a la gente en el centro", ha resaltado.

Otegi ha afirmado que EH Bildu ofrece "seguridad, confianza y esperanza" en estos "tiempos de incertidumbre e irresponsabilidad" Ha Defiendido que "Euskal Herria es la patria de los vascos" y el "marco nacional donde se tienen que dar las condiciones para construir un escenario más justo y más equitativo".

Según ha destacado, EH Bildu ofrece proyectos de vida "seguros e integrales a las mayorías populares del país" y, para ello, ha defendido "poner las políticas económicas y sociales en el centro; garantizar derechos básicos como la educación, la sanidad y la vivienda y favorecer la creación de la riqueza y un reparto equitativo de la misma. "Aspiramos a ser un país justo y honesto para vivir vidas dignas y seguras a todos los que viven y trabajan en Euskal Herria", ha dicho.

MANIFESTACIÓN

Antes del acto político, miles de personas, 20.000 según los convocantes y 5.000 según la Delegación del Gobierno, han participado este en Pamplona en la manifestación organizada por EH Bildu con motivo del Aberri Eguna.

La movilización ha partido pasadas las doce del mediodía desde la plaza de Europa, donde se ha ido congregando gente con banderas de Navarra e ikurriñas así como alguna estelada y banderas de Palestina y Cuba.

Han abierto la marcha Milagros Acea Alfonso, representante de la asociación Sierra Maestra e impulsora de la campaña Luz y Fuerza para Cuba, y el jurista y activista palestino, Fouad Baker, quienes han portado una imagen del pájaro del cuadro Guernica de Picasso. Un gesto con el que EH Bildu ha querido reivindicar el "no a la guerra" así como "la soberanía de los pueblos".

Le seguía una pancarta con el lema 'Autoritarismoaren aurrean. Euskal Errepublika' (Frente al autoritarismo. República vasca) portada, entre otros, por representantes de EH Bildu como su secretario general, Arnaldo Otegi, la coordinadora en Navarra, Miren Zabaleta; el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron; o el portavoz en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano.

Además, la movilización ha contado con la participación de representantes de ERC, Compromís, BNG, CUP, Més Per Mallorca, Més Per Menorca, Comunistes de Catalunya, Catalunya en Comú, Adelante Andalucía y Más Madrid.

La marcha ha recorrido la avenida Bayona entre gritos de 'Independentzia' y los aplausos de centenares de personas que se congregaban a lo largo de la marcha para después sumarse a ella. La manifestación ha finalizado en el parque de Antoniutti donde se ha desarrollado el posterior acto político.