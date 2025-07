Otegi responde a Feijóo que "es un honor" que someta a EH Bildu a un "cordón sanitario"

BILBAO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que "es un honor" que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya decidido imponer un "cordón sanitario" a EH Bildu y ha advertido de que "por Euskal Herria, no pasarán".

El líder de la coalición soberanista ha respondido así, a través de la red social X, al reelegido líder del PP, quien este domingo, en la clausura del XXI Congreso Nacional celebrado en Madrid, ha rechazado vetos a Vox, asegurando que su "único cordón sanitario" será a EH Bildu.

"Pues es un honor, pero sabéis de sobra que por Euskal Herria no pasaréis. Dijimos no a la Constitución, dijimos no a la OTAN y dijimos siempre sí al antifascismo rojo, republicano y de los pueblos", ha manifestado Arnaldo Otegi.