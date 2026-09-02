Oyarzabal (PP) afirma que el acuerdo fiscal entre PNV y PSE "empeora" la reforma anunciada por la Diputación de Bizkaia

VITORIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha afirmado que el contenido del acuerdo entre el PNV y el PSE-EE para impulsar una reforma fiscal en los tres territorios históricos "empeora" la propuesta de modificaciones tributarias anunciada el pasado mes de junio por la Diputación Foral de Bizkaia.

Oyarzabal, en declaraciones a los medios de comunicación en Vitoria-Gasteiz, se ha referido al acuerdo entre el PNV y el PSE-EE para impulsar reformas tributarias en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

El dirigente del PP ha explicado que aún desconoce el contenido de dicho acuerdo, porque no dispone del documento y solo conoce la información que sobre este asunto han publicado los medios de comunicación.

En todo caso, ha considerado que en función de lo que ha podido conocer por la prensa, el acuerdo entre PNV y el PSE-EE "empeora" la propuesta de reformas fiscales planteada por la Diputación Foral de Bizkaia el pasado mes de junio. "Nos gusta menos", ha explicado.

Oyarzabal también ha indicado que si el Ejecutivo alavés pretende lograr el apoyo del PP a una reforma tributaria en el territorio histórico, ambas formaciones deberán emprender una negociación.