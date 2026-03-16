Los pacientes de Osakidetza pueden acceder online a las imágenes de sus pruebas diagnósticas sin desplazarse a consulta

Imagen de una prueba diagnóstica - IREKIA

BILBAO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Carpeta de Salud, la herramienta digital de Osakidetza para que la ciudadanía pueda acceder a su historia clínica, ofrece desde este mes a los pacientes la posibilidad de solicitar de manera online el acceso a las imágenes de sus pruebas diagnósticas, tales como radiografías, resonancias, TACs o mamografías, sin necesidad de desplazarse a un centro de salud y hospital, como hasta ahora.

En un comunicado, el Departamento de Salud ha destacado que, con esta nueva posibilidad, Osakidetza da "un paso importante en el acceso a información sanitaria a través de esta herramienta, que ya incluye funcionalidades importantes como la consulta de citas médicas, hojas de tratamiento, o informes y analíticas, entre otras.

La Carpeta de Salud permitía hasta ahora acceder a estas imágenes a través de la aplicación Irudigiltza, pero la solicitud debía hacerse de manera presencial en un centro sanitario y allí se le entregaba un documento para descargar la imagen en el ordenador o dispositivo móvil.

Desde que en marzo de 2025 Osakidetza arrancara el despliegue de Irudigiltza, casi 24.000 personas han solicitado el acceso a la imagen de una prueba diagnóstica. A partir de ahora, todo el proceso se podrá hacer online, de forma que cada usuario podrá acceder al catálogo de todas las pruebas diagnósticas con imagen que existen en su Historia Clínica y solicitar la que quiere descargase y visionar, que estará disponible en la Carpeta en un tiempo máximo de 24-48 horas desde que se hace la solicitud.

El contenido solicitado estará disponible por un tiempo de tres meses en la nube, en un entorno seguro, y pasado este tiempo se eliminará de forma automática, aunque se podrá volver a solicitar en todo momento.

La medida es "una muestra más del compromiso" adquirido por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y de Osakidetza para mejorar la forma de acceder al sistema sanitario y que incluye un paquete de medidas, entre ellas algunas como ésta que "pone la transformación digital al servicio de la ciudadanía", y que serán desplegadas de manera progresiva a lo largo del año 2026 y 2027.

Con el completo desarrollo de Irudigiltza, Osakidetza mejora la accesibilidad de la ciudadanía a sus datos en la Historia Clínica, y además potencia la Carpeta de Salud como medio para acceder a toda la información de cada paciente.

Desde la renovación de la Carpeta de Salud en el año 2021, con la incorporación de nuevas funcionalidades, la herramienta ha pasado de los 2,8 millones de accesos registrados aquel año por parte de cerca de 200.000 personas distintas, a los 8,2 millones de accesos y 592.888 personas que recurrieron en 2025 a la misma. De esta forma, en cuatro años se ha triplicado su uso.

ÚLTIMAS FUNCIONALIDADES

En la actualidad, la Carpeta de Salud permite no solo acceder a resultados de analíticas e informes médicos, también se puede consultar la información sobre tratamientos farmacológicos activos, alergias y vacunas, conocer la situación en la lista de espera quirúrgica o consultar las citas médicas pendientes, así como solicitar una nueva cita en Atención Primaria.

Además, entre las últimas funcionalidades incorporadas está la de poder acceder a cursos formativos, documentos de interés e información sanitaria que ha sido prescrita a través de Osasun Eskola por los profesionales que les atienden cada día.