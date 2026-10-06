PACMA presenta al donostiarra Asier Esparza como candidato a la presidencia del Gobierno

Candidato de PACMA, Xabier Esparza. - PACMA

SAN SEBASTIÁN 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista PACMA ha presentado al donostiarra Asier Esparza como su candidato a la presidencia del Gobierno para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. La formación política afrontará estos comicios en solitario, con una candidatura propia que reivindica la necesidad de llevar a las instituciones "una voz independiente para la defensa de los animales y el medio ambiente".

Esparza es secretario de la Junta Directiva de PACMA y coordinador provincial en Gipuzkoa desde 2020. Afiliado al partido desde 2019, se incorporó a la dirección estatal como vocal en marzo de 2024. Su trayectoria combina responsabilidades organizativas con una implicación directa en la protección animal, como activista y voluntario.

Vecino de San Sebastián, Esparza fue candidato a la Alcaldía de la capital guipuzcoana en las elecciones municipales de 2023 y candidato a Lehendakari en los comicios vascos de abril de 2024. Es también uno de los principales promotores de la Plataforma Gipuzkoa Antitaurina y ha participado en movilizaciones y campañas de sensibilización contra el maltrato animal.

En el ámbito profesional, Esparza es empresario del sector de la imagen publicitaria, fotógrafo, diseñador gráfico, director de arte y creativo publicitario. Comenzó a impartir clases de aplicaciones informáticas de diseño y maquetación en el Instituto Vasco de Nuevas Profesiones. Posteriormente, desarrolló durante 18 años su carrera en la agencia Publis.

Con esta candidatura, PACMA sitúa al frente de su proyecto electoral a un perfil que "reúne experiencia profesional, trabajo territorial y participación en la dirección nacional del partido con años de experiencia". Según ha apuntado, su presentación supone "un nuevo paso en el objetivo de trasladar la defensa de los animales desde la movilización ciudadana hasta los espacios donde se toman las decisiones políticas".

El Partido Animalista, que se encuentra inmerso en la recogida de los 50.000 avales requeridos por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para poder concurrir en los comicios, reivindica su participación en el 29N como una alternativa para quienes consideran que la protección animal y ambiental debe "tener una voz propia en el Congreso al margen de la polarización ideológica". A su juicio, estas causas "no pueden quedar relegadas por los enfrentamientos entre bloques ni condicionadas por los acuerdos entre otras fuerzas políticas".