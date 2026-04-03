Parejas formadas por hombres y mujeres competirán este sábado en un pentatlón mixto en el I Bilbao basque FEST Saria

Archivo - Herri kirolak en Bilbao basque FEST - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de la Cultura Vasca situada en el Muelle del Arenal de Bilbao acogerá este sábado el I Bilbao basque FEST Saria, una competición oficial de pentatlón con parejas mixtas en cinco modalidades rurales.

Bilbao celebrará este sábado la última jornada del festival Bilbao basque FEST, iniciativa que dinamiza la Villa en plena Semana Santa con una completa oferta cultural que combina las raíces de la tradición vasca a través de las romerías y los Herri Kirolak.

La programación de este sábado incluye, a las 18.30 horas en la Plaza de la Cultura Vasca, en Muelle del Arenal, la celebración del 'I Bilbao basque FEST Saria'. Se trata de una competición oficial de pentatlón mixto donde parejas formadas por hombres y mujeres se enfrentarán a una prueba combinada de gran exigencia física.

Previamente, a las 13.00 horas, el mismo escenario acogerá una exhibición de deporte rural femenino con levantamiento de fardos y corte con hacha.

Por su parte, la programación musical del sábado ofrece a las 20.00 horas en Bilborock el concierto de Bisai; a las 21.00 horas en la Plaza de la Cultura Vasca la actuación de la vasco-francesa Anne Etchegoyen; y a las 22.00 horas en el Kafe Antzokia el jazz-funk de The Cherry Boppers & Patricia Reckless y el soul de The Allnighters.

LANES FAMILIARES Y ROMERÍA FINAL

Los más pequeños podrán seguir disfrutando del Gargantúa de 11.00 a 14.00 horas y 17.00 a 20.00 horas y de los talleres de juegos tradicionales en el Arenal. El remo en bateles por la Ría también ofrecerá sus últimos turnos desde el pantalán de Pío Baroja de 11.30 a 13.30 horas.

A las 12:00 horas, las familias podrán disfrutar del recorrido teatralizado de "Anfitriones" con Hortzmuga Teatroa por el Casco Viejo. Como cierre a las populares danzas vascas, la Plaza Nueva acogerá a las 18.30 horas una romería con Aiko Taldea.

El Ayuntamiento de Bilbao ha destacado que este sábado es "el día ideal para disfrutar del bloque Market, recorriendo la Feria de Artesanía 'Eskutartie' para adquirir piezas únicas de cerámica, cuero o madera, así como los mejores productos de la tierra en 'Gure Lurreko Merkatua'".

Además, ha recordado que los museos de la ciudad ofrecen exposiciones "excepcionales", como el Museo de Bellas Artes con su colección de arte vasco (Arteta, Chillida, Oteiza) y el Museo Guggenheim con la muestra "Artes de la Tierra", entre otros.

Por último, en la Sala BBK este sábado y domingo, a partir de las 19.00 horas, se proyectará el largometraje "Gaua", de Paul Urkijo, película rodada en euskera -con subtítulos en castellano- que gira en torno a la mitología y las tradiciones vascas.