El Parlamento Vasco avanza en la tramitación de la Ley de Transparencia, que incorporará 30 enmiendas de la oposición

El proyecto ha superado este miércoles el trámite de ponencia - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha dado este miércoles un nuevo paso en la tramitación de la futura Ley de Transparencia tras la aprobación en ponencia del texto, que incorporará 30 enmiendas de la oposición.

El próximo 22 de abril el texto será aprobado en comisión con el objetivo de elevarlo a pleno antes de que finalice el actual periodo de sesiones, según han informado el PNV y el PSE-EE en un comunicado, en el que han destacado la importancia de aprobar una ley "largamente esperada".

El parlamentario del PNV Xabier Barandiaran ha destacado la "capacidad de acuerdo demostrada durante la tramitación de la ley en ponencia", dado que el texto definitivo incorporará aportaciones de todos los grupos parlamentarios, puesto que se han aceptado 30 enmiendas. A juicio del PNV, esto "refuerza la legitimidad de la ley y demuestra que es posible hacer política útil desde el acuerdo".

El parlamentario socialista Pau Blasi ha puesto en valor una norma que permitirá avanzar hacia una Administración "más abierta, inteligente y transparente, que rinda cuentas de su gestión", y ha destacado especialmente la apuesta por la participación de la ciudadanía, "al "abrir nuevas vías para su implicación, en lo que podemos denominar el empoderamiento ciudadano".

"SALTO CUANTITATIVO"

El PNV y el PSE-EE han subrayado de manera especial el acuerdo alcanzado con Sumar para que la designación de la presidencia de Agencia de Transparencia-Gardena recaiga en el Parlamento Vasco, "reforzando así los mecanismos de control democrático".

Ambos grupos han subrayado que esta ley "supondrá un salto cualitativo" en materia de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. El texto contribuye a reforzar los mecanismos de control, mejorar la rendición de cuentas y ofrecer herramientas a la ciudadanía para exigir una administración "más abierta y responsable".

También se promoverán procesos de gobernanza colaborativa y deliberativa, orientados a fortalecer la legitimidad, la eficacia y la transparencia de las políticas públicas. Estos procesos se basarán en principios de participación inclusiva, transparencia, diálogo abierto, corresponsabilidad, confianza mutua, rendición de cuentas compartida, orientación a resultados colectivos, flexibilidad y adaptabilidad.

La normativa pretende dotar a Euskadi de un marco normativo "moderno y homologable a los estándares más avanzados" en materia de transparencia y calidad democrática.