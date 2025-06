El Parlamento Vasco creará una ponencia "para mejorar la calidad democrática" en Euskadi

Contará con la colaboración de instituciones, agentes sociales y expertos para el desarrollo o modificación de la legislación actual

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la creación de una ponencia parlamentaria en la que "se establecerán las bases para el desarrollo de una o varias leyes --o modificaciones legislativas-- orientadas a mejorar la calidad democrática" de Euskadi.

PNV y PSE-EE han llevado al pleno de la Cámara vasca una proposición no de ley sobre la puesta en marcha de una ponencia para mejorar la calidad democrática de Euskadi, que ha sido apoyada por EH Bildu y Sumar, mientras que el PP se ha abstenido y Vox ha votado en contra.

Según explica la iniciativa, el objetivo de esta ponencia es que "Euskadi cuente con un marco normativo amplio, renovado y de vanguardia en su camino para convertirse en un país referente en democracia".

Además, pide que se tengan en cuenta los derechos humanos, la dignidad y el respeto de todas las personas; priorizar el bien común; reforzar el valor democrático de las políticas públicas; escuchar y fomentar la colaboración con la ciudadanía y los agentes sociales.

También plantea fortalecer la calidad del debate público, hacer frente a la desinformación, profundizar en los valores éticos y democráticos, y promover valores basados en la libertad, la diversidad, la igualdad y la justicia social.

Asimismo, propone tomar como referencia para el marco de desarrollo de la ponencia, la estrategia European Democracy Shield que está elaborando la Comisión Europea como continuación del European Democracy Action Plan, al que se ha adherido el Gobierno Vasco.

Finalmente, a la hora de desarrollar la ponencia pide contar con la colaboración de instituciones públicas, agentes sociales, ciudadanía y personas expertas, "con el fin de que los resultados sean lo más sólidos, enriquecedores y útiles posible".

En el debate, el parlamentario del PNV Xabier Barandiaran ha destacado la polarización, la desafección política y la desigualdad actual para señalar que "la democracia está en crisis". Según ha afirmado, en la Comunidad Autónoma Vasca "hay algunos indicios de crisis democrática, pero también puntos fuertes", gracias a la "responsabilidad y el capital social". "Tenemos que conservarlos. A la democracia no la sostienen solamente las normas, le sostienen también comunidades fuertes", ha añadido.

DEBATE SOBRE CALIDAD DEMOCRÁTICA

Barandiaran ha explicado que esta iniciativa propone "abrir un debate sobre la calidad democrática" y debatir sobre cuestiones como el código deontológico, el modelo colaborativo y la evaluación de las políticas públicas. "Proponemos que se trabaje todo esto en una ponencia, no solamente teniendo en cuenta a quienes nos podemos reunir en un Parlamento, también haciendo un llamado a la ciudadanía, a personas expertas", ha explicado.

Además, ha agradecido a EH Bildu "el tono y que haya planteado contenidos interesantes" en este debate, y ha rechazado entrar en las críticas del PP invitando a los populares a "aprovechar esta ocasión para hablar de democracia, para profundizar en ello" y hacerlo "con rigurosidad". "Me gustaría que esta proposición, a pesar de que formalmente la hayamos planteado el PSE-EE y nosotros, sea una iniciativa de todas y todos. Aquí lo importante es el debate que podemos mantener entre todos y todas", ha subrayado.

El parlamentario del PSE Pau Blasi ha afirmado que "en Euskadi hay menos polarización política porque se pueden criticar los gobiernos o las políticas, pero el sistema democrático en sí no está en entredicho", aunque ha advertido de que "la amenaza que tenemos por delante es real" ya que "en Euskadi también tenemos todos los ingredientes para una fractura social grave y está en nuestra mano evitarlo".

"Pensamos que estamos a tiempo; queremos abrir un debate sosegado y constructivo sobre nuestra democracia porque estamos convencidos de que si se hace bien, con sentido común, con mirada amplia, Euskadi se puede poner a la vanguardia de la defensa de la democracia y en la lucha contra la desigualdad política", ha señalado.

"ABRIR LA PUERTA A LA ULTRADERECHA"

Además, ha contestado al PP que "lo que amenaza y lamina la democracia es precisamente abrir la puerta a una ultraderecha en unos gobiernos para generar políticas que van contra la desigualdad, que niegan la violencia machista, que plantean políticas de conversión de gays y lesbianas, que criminalizan a los inmigrantes".

"Lo que lamina a la democracia es tener una cuadrilla de fachas cantando el 'Cara al Sol' en la puerta de nuestra sede. Eso lamina a la democracia, eso amenaza a la democracia y eso es lo que ustedes están permitiendo con sus políticas", ha insistido.

La parlamentaria de EH Bildu Eraitz Saez de Egilaz ha pedido situar este debate "en Euskal Herria" y ha rechazado "los esfuerzos" de otros grupos para "españolizar esta Cámara y este debate". "El momento político que estamos viviendo exige definir un debate profundo, una dialéctica y un rumbo claro", ha resaltado antes de defender que "hay que aprovechar que ese ruido que hay en Madrid no lo tenemos" y que en el Parlamento Vasco "hay mayorías para poder debatir de otra manera".

EH Bildu ha apostado por "la gobernanza cooperativa" para "atender a las demandas, hacerse entender y no visualizar como una amenaza una propuesta alternativa o una discordancia" y ha citado el último pleno monográfico en el que "no se consiguió ni una sola transaccional y todas las propuestas que hizo la oposición se votaron en contra sistemáticamente". "Un Parlamento en el que no se debate tiende a la tecnocracia y se convierte en un plató de televisión para dar publicidad a las decisiones del Gobierno", ha advertido.

"UN PSOE EN CAÍDA LIBRE"

La parlamentaria del PP Laura Garrido ha considerado un "insulto a la mayoría de la ciudadanía" hablar hoy aquí de "democracia sólida" y "sobre todo por parte del partido que hoy tiene que dar muchas explicaciones" por el 'caso koldo' y el 'caso Santos Cerdán', ya que "suena un poco a risa que ustedes, hablen de estas cuestiones cuando están inmersos en el mayor caso de corrupción de la historia de nuestra democracia". "Estamos en una degradación absoluta de un PSOE en caída libre", ha insistido.

También ha criticado que el PNV "está chapoteando continuamente en el lodazal" y siguen "sosteniendo a un gobierno agónico". "Lo que tendrían que hacer algunos es estar pidiendo responsabilidades, es estar pidiendo elecciones, es estar pidiendo dimisiones", ha defendido.

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, también ha citado el 'caso Santos Cerdán' para señalar que los ciudadanos saben que "no son una excepción, sino el reflejo de un sistema que sigue permitiendo zonas de sombra, redes clientelares, opacidad en el uso del dinero público" porque "el sistema tiene unos fallos que lo permiten, que exista esa corrupción" y cree que son necesarias "medidas radicales para exterminar una lacra que puede arrasar con todo".

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, cree que, tras conocerse el informe de la UCO, "no deja de tener su matiz cómico que hoy hable de salud democrática el PSOE de las mordidas, del mercadeo de mujeres, de las mentiras y de la corrupción", y el PNV "maestro de las puertas giratorias, el clientelismo y el apartheid político". "Ustedes no están legitimados para hablar en este Parlamento de salud democrática porque ustedes son una enfermedad para la democracia", ha acusado.