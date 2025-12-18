Parlamento Vasco designa a Mikel Mancisidor nuevo Ararteko con los votos de PNV, PSE y PP, y el rechazo de EH Bildu

Pleno en el Parlamento Vasco - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha designado al jurista Mikel Mancisidor como nuevo Ararteko, Defensor del Pueblo vasco, a propuesta del Ejecutivo de PNV y PSE-EE, apoyada por el PP, por lo que será quien sustituya a Manu Lezertua en el cargo, después de que este presentara su renuncia tras diez años de mandato.

Jeltzales, socialistas y populares han aprobado con sus votos la designación de Mancisidor como nuevo Ararteko, una elección realizada individualmente mediante papeletas y que ha contado también con la abstención del grupo mixto Sumar y el rechazo de EH Bildu en el pleno del Parlamento Vasco.

El parlamentario del PNV Xabier Barandiaran ha argumentado que el nuevo Ararteko "tiene un perfil correcto para este trabajo, una gran formación de gran nivel y un recorrido profesional reconocido", además de ser "una persona sincera, sensata y leal".

Tras destacar el "importante" papel que tiene la institución en la "protección de los derechos de la ciudadanía", ha demandado que la "visión del país esté por encima de la visión del partido". "Este país es plural pero, para que esa pluralidad se desarrolle con firmeza, debemos encontrar puntos de encuentro, y esos puntos de encuentro es lo que exige la designación del Ararteko, y no burlas a la espalda", ha apelado.

El portavoz parlamentario del PSE-EE, Ekain Rico, ha defendido que Mikel Mancisidor "tiene un currículum acreditado en la defensa de los derechos humanos que justifica que reciba la mayoría del Parlamento para poder ejercer de Ararteko".

Por otro lado, ha recriminado que es "lamentable e inaceptable" que EH Bildu, "una vez más, quiera contraponer derechos lingüísticos contra derechos humanos". "Atentan directamente contra una gran parte de la sociedad vasca que no hablamos euskera y que estamos ejerciendo y defendiendo los derechos humanos de nuestros conciudadanos. Hoy, que el señor Mancisidor salga sin sus votos, es un aval para la defensa de los derechos humanos", ha zanjado.

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha puesto en valor el acuerdo alcanzado con PNV y PSE-EE "en torno a los derechos humanos" y ha lamentado que en Euskadi "hay una fuerza política anómala que tiene el coraje de decir que el acuerdo blanquea al PP, el principal partido de Europa, cuando están dirigidos por un torturador, y una persona que jugaba a la ruleta rusa con un secuestrado", en alusión a Arnaldo Otegi.

Según ha censurado, "la anomalía que ustedes representan, señores de Bildu, es una excepción, pero sepan que más pronto y temprano serán exterminados de Euskadi como fuerza política". "Y espero que eso sea pronto, de modo que podamos convivir en libertad", ha deseado.

El parlamentario de Sumar Jon Hernández ha explicado la abstención de su grupo ante la designación propuesta, porque "la figura del Ararteko debe contar con el mayor consenso posible, y los grupos que lo proponen no han trabajo ese amplio consenso".

"NO SABE EUSKERA"

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Arkaitz Rodríguez ha criticado que Mikel Mancisidor "no es el candidato adecuado para ser Ararteko, porque no tiene el nivel de euskera que requiere el cargo, una condición imprescindible para garantizar los derechos lingüísticos de los euskaldunes".

Asimismo, ha censurado que "no va a garantizar la neutralidad y la independencia política que requiere el cargo", al haber sido columnista en varios medios de comunicación, donde "se ha posicionado en contra del independentismo de izquierdas". Por último, ha acusado al PNV de pactar el cargo con el PP, los "portadores de tiempos oscuros y quienes amenazan con laminar el autogobierno, las instituciones y la lengua e identidad vasca".

MANCISIDOR

Mikel Mancisidor, jurista bilbaíno, es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y doctor en Relaciones Internacionales por la Escuela de Diplomacia de Ginebra. Durante diez años fue director del Centro UNESCO en el País Vasco (UNESCO Etxea) del 2004 al 2014.

Su trayectoria profesional ha estado ligada a la defensa de los derechos humanos y la gobernanza democrática, y cuenta con una contrastada trayectoria internacional.