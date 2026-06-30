El Parlamento Vasco se moviliza en favor de las personas con esclerosis múltiple

La Cámara ha recibido a representantes de la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple - PARLAMENTO VASCO

VITORIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, junto con parlamentarias y parlamentarios de diferentes grupos, ha recibido este martes a representantes de la Fundación Vasca de esclerosis múltiple.

El próximo domingo, 5 de julio, se celebrará la 'XXIX edición del Mójate-Busti Zaitez por la Esclerosis Múltiple en las piscinas y playas de Euskadi'.

El objetivo de esta iniciativa organizada por la asociación Esclerosis Múltiple Euskadi es recabar ayuda para seguir ofreciendo los servicios de rehabilitación integral necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Múltiple y sus familias".

En los días previos a esta jornada, el Parlamento Vasco ha realizado un acto de apoyo a la campaña. Una representación parlamentaria encabezada por la presidenta Bakartxo Tejeria ha recibido en la Cámara vasca a representantes de la fundación organizadora de la campaña.

Rodeada de parlamentarias y parlamentarios con la camiseta de la campaña, la presidenta del Parlamento ha animado a la sociedad a que el domingo se "moje en señal de solidaridad y cercanía con las personas que padecen la enfermedad y sus familias".

Tras incidir en la importancia de visibilizar la enfermedad, ha subrayado la necesidad de seguir investigando hasta encontrar un remedio que ponga fin a la esclerosis múltiple.

En el acto, la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple ha presentado la 29ª edición de la campaña 'Mójate-Busti Zaitez'. El presidente de la entidad, Alfonso Castresana, ha explicado que esta enfermedad cambia las vidas de quienes la padecen y de sus familiares.

Por su parte, Maria Elia Galindo, familiar de una persona afectada por esclerosis múltiple y patrona de la Fundación, ha explicado el proceso que se sufre en esta enfermedad. El acto ha terminado con un llamamiento a la ciudadanía vasca a participar en los actos que se llevarán a cabo el domingo.

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica que afecta al sistema nervioso central. También recibe el nombre de 'la enfermedad de las 1.000 caras' por la gran diversidad de síntomas y evoluciones posibles. En Euskadi la padecen 2.800 personas, con especial prevalencia en las mujeres.