Parlamento vasco muestra su "condena enérgica" por la muerte violenta de una mujer y guarda un minuto de silencio

VITORIA 23 (EUROPA PRESS)

El Pleno de aprobación de los Presupuestos vascos ha comenzado este martes con la lectura de una declaración en la que el Parlamento vasco muestra su "condena enérgica" por la muerte violenta de una mujer en Barakaldo y los parlamentarios han guardado un minuto de silencio como muestra de rechazo a estos hechos.

La presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejería, ha dado lectura a una declaración institucional después de que el pasado domingo apareciera muerta en su domicilio de Barakaldo una mujer, unos hechos por los que ha sido detenido un hombre de 27 años de edad.

En la declaración, el Parlamento Vasco muestra su más "enérgica condena" por lo ocurrido y manifiesta "su más absoluto rechazo por la muerte de Josune", víctima de otro presunto episodio de violencia contra las mujeres.

La Cámara vasca ha mostrado su apoyo y condolencia a familiares y personas allegadas a la víctima. En la declaración, se condena dicha muerte, así como toda manifestación de violencia contra las mujeres o de discriminación sexual.

"Entendemos que la violencia sexista es la expresión más grave de las desigualdades entre mujeres y hombres, derivadas de relaciones de poder y de sometimiento de las mujeres", señala el texto.

En este sentido, el Parlamento vasco invita a la ciudadanía a adoptar "compromisos personales y colectivos a favor de la igualdad entre mujeres y hombres". Asimismo, insta a las instituciones, que tienen una "responsabilidad crucial en la erradicación de la violencia contra las mujeres", a desarrollar planes integrales dotados de los recursos necesarios para lograr "su definitiva desaparición", de tal modo que "no se vuelva a producir ningún acto de violencia contra las mujeres, y mucho menos asesinatos como el que ha costado la vida a Josune".