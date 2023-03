Parlamento Vasco pide tramitar la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de migrantes

Destaca "el gran apoyo popular" recibido por esta ILP con "más de 70.000 firmas recogidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco"



Parlamento Vasco ha pedido este jueves que se proceda a la tramitación parlamentaria ante el Congreso de los Diputados, y como proposición de ley, de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una regularización extraordinaria para las personas extranjeras en España, de acuerdo con lo establecido en la citada ley orgánica, y ha destacado "el gran apoyo popular" que ha recibido esta iniciativa con "las más de 70.000 firmas recogidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco".

Los grupos parlamentarios EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han llevado a la Cámara una proposición no de ley dirigida a apoyar la campaña de la iniciativa legislativa popular del movimiento de personas migrantes.

EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han acordado con los grupos en el Gobierno un texto que ha salido adelante con el apoyo de los grupos proponentes, PNV y PSE, y el voto negativo de PP+Cs y Vox.

En la iniciativa, el Parlamento Vasco reconoce la labor política y propuesta que la plataforma y la campaña 'Regularización Ya' está realizando y subraya "el gran apoyo popular trasladado en las más de 70.000 firmas recogidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco".

Además, "comparte y apoya la necesidad de promover la inclusión social de las personas extranjeras en el Estado español reduciendo las desigualdades en nuestra sociedad", y de "avanzar en la mejora del modelo migratorio español, en el impulso a nivel internacional y europeo de las vías legales y seguras para la migración, y en los procesos de regularización administrativa e incorporación al mercado laboral garantizando siempre los derechos laborales".

En este sentido, considera oportuno que, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/1984 de 26 de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, se proceda a la tramitación parlamentaria ante el Congreso de los Diputados y como proposición de ley, de la iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria para las personas extranjeras en España, de acuerdo con lo establecido en la citada ley orgánica.

En el debate, la parlamentaria de EH Bildu Oihana Etxebarrieta ha denunciado que la "irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad" y también "una pérdida de gran aporte económico y fiscal para el conjunto de la sociedad".

"La existencia de cerca de medio millón de personas fuera del radar de las instituciones y de la planificación de los servicios públicos supone un déficit de gobernanza pública que es urgente corregir", ha reclamado.

El parlamentario de EH Bildu Iñigo Martínez ha recordado que esta iniciativa legislativa popular, que se ha desarrollado en todo el Estado, ha tenido "un éxito arrollador y absoluto" en el País Vasco donde más de 70.000 personas la han firmado, y ha expresado su preocupación por "la regularización de las personas migrantes en situación irregular, que no ilegal" señalando que "no hay ninguna normativa en la Unión Europea ni en el Estado español que impida una regularización como la que se está pidiendo".

Martínez cree que se trata de "una cuestión de derechos humanos básicos, de cumplir con la normativa de la Unión Europea" y también "supone una respuesta clara, contundente y directa desde lo público a los discursos de odio, a los discursos racistas y xenófobos, que en nuestras calles no son pocos". "Es la mejor herramienta contra la exclusión social, la situación legal que da acceso a los derechos más básicos, los derechos laborales de sanidad, de educación, de protección social", ha defendido.

La parlamentaria de PNV Maitane Ipiñazar ha destacado que esta es una iniciativa legislativa popular que "tiene el apoyo social suficiente para aterrizar en el Congreso de los diputados, y presumiblemente para que sea tomada en consideración", y ha puesto en valor el trabajo realizado por la plataforma 'Regularización Ya', "que han recorrido todos los rincones de Euskadi para conseguir firmantes y apoyos a la iniciativa".

"Compartimos y apoyamos la necesidad de promover la inclusión social de las personas migrantes; tenemos que avanzar en la mejora del modelo migratorio español; tenemos que dar un impulso a nivel internacional y europeo a las vías legales y seguras de migración; y tenemos que avanzar en los procesos de regularización administrativa y en su incorporación al mercado laboral garantizando los derechos laborales", ha señalado.

Asimismo, ha abogado por "un modelo vasco de acogida que busca dar la mejor atención a las personas que deciden libremente venir a Euskadi a construir una vida mejor, una vida digna", y ha vuelto a reclamar la transferencia de las políticas de migración.

La parlamentaria de PSE Miren Gallastegi ha reconocido el trabajo de todas las personas, asociaciones y los colectivos que han conformado el movimiento 'Regularización Ya' a quienes ha felicitado "por el éxito alcanzado en esa recogida de firmas, por encima de las 700.000, casi un 50% más de las necesarias" para que se proceda a la tramitación parlamentaria de dicha iniciativa ante el Congreso de los diputados como proposición de ley.

Gallastegi ha defendido que no se debe "sustraer el debate a las instituciones correspondientes", ya que "es el momento de que el Parlamento de España tramite esta proposición de ley de acuerdo a las reglas democráticas y sin constreñimiento alguno y sin cortapisa alguna". Además, ha valorado el acuerdo alcanzado que "demuestra que la política del acuerdo, es la herramienta más poderosa que tenemos para cambiar o, por lo menos, mejorar las cosas".

El parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio también ha reconocido el trabajo la plataforma pero ve la iniciativa "innecesaria" y ha preguntado a los grupos proponentes si han llevado a la Cámara vasca esta iniciativa porque hay "algún problema" en la tramitación de la misma.

"Creo que la iniciativa está residenciada donde corresponde y creo que no favorecerá su tramitación que el Parlamento haga estas cosas", ha defendido antes de considerar que "si no hay ningún problema, no tiene justificación esta iniciativa".

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha rechazado esta iniciativa defendiendo que la ILP se debe "debatir y votar" en el Congreso no en el Parlamento Vasco.

"No podemos respaldar una propuesta, por mucho que haya sido avalada por cientos de miles de firmas, para la regularización extraordinaria e indiscriminada de inmigrantes por el simple hecho de serlo. Nuestro ordenamiento jurídico no permite acometer una regularización masiva y generalizada. Debe hacerse de forma individual y atendiendo a ciertos criterios, como, por ejemplo, el del arraigo", ha defendido.