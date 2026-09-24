El Parlamento Vasco rechaza de forma "enérgica" las "agresiones y discriminaciones" contra ertzainas y policías locales

El Pleno ha debatido sobre "agresiones" a la Ertzainza y a las policías locales - JAVIER MARTIN-PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE-EE que rechaza de forma "enérgica" las "agresiones y discriminaciones" contra agentes de la Ertzaintza y las policías locales.

Esta enmienda ha sido aprobada este jueves por el Pleno de la Cámara vasca, que ha debatido sobre este asunto a propuesta del PP, cuya iniciativa original ha sido rechazada, al recibir 64 votos en contra (PNV, EH Bildu, PSE y Sumar) y ocho a favor (los del propio PP y Vox).

La iniciativa del PP condenaba la "campaña sistemática de hostigamiento y acoso organizada por la izquierda radical vasca contra la Euskal Polizia en Euskadi" y mostraba su apoyo a los miembros de la Ertzaintza y las policías locales.

Además, lanzaba un mensaje de reconocimiento y respaldo al "principio de autoridad" de las policías autonómica y locales "para el ejercicio de sus funciones conforme al marco legal vigente". El PP también instaba al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, a "dar las instrucciones precisas" a la EHU para incorporar en el Informe de Incidentes de Odio en Euskadi de 2025 "los datos de la campaña de odio que han sufrido la Ertzaintza y las Policías Locales el año pasado".

Por otra parte, instaba al Departamento de Seguridad a cumplir, antes de que finalice esta legislatura, una moción parlamentaria de 2024 sobre la necesidad de actualizar la actual dotación de medios técnicos y de defensa de la plantilla de la Ertzaintza.

En otro apartado de la iniciativa se instaba al Departamento de Seguridad a actualizar la 'Instrucción 070 Imagen Corporativa de la Ertzaintza' "teniendo en cuenta la situación delictiva actual y la opinión de la representación de la plantilla de la Ertzaintza".

La enmienda del PNV y el PSE-EE PNV PSE, que se ha votado en dos bloques diferenciados, rechaza "enérgicamente" las agresiones "que pueda sufrir cualquier empleado público, tanto en el ámbito laboral como fuera del mismo", y considera especialmente graves las agresiones y discriminaciones que por su trabajo deben sufrir ertzainas y policías locales, "tanto en el ámbito privado como en el digital".

Además, la enmienda ratifica los acuerdos aprobados por el Parlamento en 2024 y 2025 sobre mejora y modernización de los recursos de la Ertzaintza. Estos dos puntos han sido aprobados con 38 votos a favor (PNV y PSE-EE), 26 abstenciones (EH Bildu) y ocho votos en contra (PP y Vox).

SEGURIDAD INTEGRAL

Además, a través de esta enmienda, el Parlamento Vasco insta al Departamento de Seguridad a presentar, antes de fin de año, el Plan Integral de Seguridad Pública, en el que piden que se dicho plan, desde el punto de vista de la seguridad integral, recoja las conclusiones recogidas en el Foro de Seguridad celebrado en todas las comarcas de Euskadi. Este punto ha salido adelante con 63 votos a favor (PNV, PSE y EH Bildu), ocho en contra (PP y Vox) y una abstención (Sumar).

La parlamentaria del PP Ainhoa Domaica ha denunciado que "es evidente que en esta legislatura hay un permanente cuestionamiento del funcionamiento democrático de la Ertzaintza por fuerzas políticas y también por la sociedad civil organizada del ámbito de la izquierda radical vasca". Además, ha reprochado a PNV y PSE que en su enmienda hayan empleado el término "rechazo" en lugar de "condena" frente a las agresiones a la Ertzaintza.

Por parte del PNV, Jon Andoni Atutxa ha denunciado que quienes "incitan a hostigar a la Policía, a dificultar sus actuaciones, al señalamiento durante actuaciones policiales o después en el ámbito privado o a través de redes sociales, están atacando directamente a uno de los derechos fundamentales que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos", por lo que ha mostrado su "condena firme" a estos comportamientos.

MUERTE DE ANDER

La parlamentaria del PSE-EE Miren Gallástegui ha destacado la necesidad de garantizar la seguridad de la ciudadanía. No obstante, ha advertido de que "la seguridad no se combate con discursos de odio", y ha reprochado al PP que en su iniciativa "mezcle todo" y plantee asuntos "que ya se han debatido".

El parlamentario de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea ha denunciado que es "sumamente grave" que desde el PP "se acuse directamente" a su grupo de "llevar a cabo una campaña de odio contra la Ertzaintza". A su vez, ha lamentado que en este debate ninguna otra formación haya hecho alusión a la muerte de Ander este pasado junio en Santurtzi (Bizkaia), en una intervención policial en la que se incurrió en el "salvajismo".

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha asegurado que quienes "están detrás" de las agresiones a la Ertzaintza son "dirigentes y representantes de la izquierda abertzale", y ha lamentado la "falta de respuesta" del Gobierno Vasco a estos hechos.