El Parlamento Vasco reclama una estrategia turística con la sostenibilidad como "eje transversal"

El Pleno ha debatido sobre sostenibilidad turística - PARLAMENTO VASCO

VITORIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE-EE que insta al Gobierno autonómico a "continuar trabajando" para integrar la sostenibilidad como "eje transversal" de la estrategia turística de Euskadi.

La enmienda ha sido aprobada por el Pleno del Parlamento Vasco, que ha debatido sobre este asunto a propuesta de EH Bildu, cuya moción original ha sido rechazada al recibir 46 votos en contra (PNV, PSE-EE, PP y Vox) y 27 a favor (EH Bildu y Sumar).

La moción de EH Bildu instaba al Ejecutivo vasco a que "con el fin de gobernar un modelo turístico sostenible y respetuoso", articulara, en el plazo de tres meses, un sistema de evaluación de las capacidades de carga de pueblos y ciudades".

La coalición soberanista solicitaba que dicho sistema se impulsara "en colaboración con los agentes del sector y las asociaciones locales, teniendo en cuenta las experiencias de otros países europeos".

A su vez, solicitaba al Gobierno Vasco a que "aplicando dicho sistema", realizara "una clasificación en función del grado de turistificación de los diferentes pueblos y ciudades".

La enmienda del PNV y el PSE-EE ha sido aprobada con los 39 votos a favor de estas formaciones y las 34 abstenciones sumadas por el resto de grupos.

A través de este texto, el Parlamento insta al Gobierno Vasco a que, en el marco del Plan Territorial Sectorial de Recursos Turísticos de Euskadi, "se continúe trabajando, en colaboración con los agentes del sector y las entidades locales, en una estrategia de planificación turística que integre la sostenibilidad como eje transversal", consolidando Euskadi "como destino turístico sostenible y de excelencia.