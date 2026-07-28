El paro baja en 12.400 personas en el segundo trimestre en Euskadi y se crean 7.800 empleos

BILBAO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paro ha bajado en 12.400 personas en el segundo trimestre en Euskadi hasta los 77.200 desempleados, un 13,8% menos que el trimestre anterior y se han creado 7.800 empleos. La tasa de desempleo se situó en el País Vasco en el 7,11%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto del Estado, el número de ocupados aumentó en 486.000 personas respecto al trimestre anterior y se situó en 22.779.000. En términos desestacionalizados la tasa de variación trimestral fue del 0,54%. El empleo creció en 510.200 personas en los dos últimos meses. Por su parte, el paro bajó en 213.300 personas, hasta 2.495.300 (-0,37%) con un descenso de 57.800 personas en los doce últimos meses, con tasa de desempleo del 9,87%.

En Euskadi la cifra de parados es la más alta en un segundo trimestre desde 2024. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el segundo trimestre la mayoría de veces en País Vasco (21 veces) mientras que ha subido en 4 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más grande desde 2021.

OCUPADOS

En el segundo trimestre se crearon en País Vasco 7.800 puestos de trabajo (+0,78%) respecto al trimestre anterior, llevando el total de ocupados a 1.007.600 personas, la cifra más alta de ocupación en un segundo trimestre desde 2024. En comparacion con el mismo periodo del año anterior, lo ocupados aumetnan un 12.800 personas (+1,29%).

En el último año el paro ha aumentado en 800 personas (+1,01%) en Euskadi, mientras que ha bajado en 12.400 personas (-13,88%) respecto al trimestre anterior, sitúandose la cifra total de desempleados en 77.200.

El número de activos se situó a cierre del segundo trimestre en 1.084.800 personas en Euskadi, tras reducirse en los últimos tres meses en 4.600 personas (-0,42%) en relación a los tres meses anteriores. Los activos aumentaron en 13.600 personas en comparación con el segundo trimestre de 2025 (+1,27%).

Por Territorios, el número de parados se situó en Bizkaia en 47.400 y el de ocupados en 518.300 con una tasa de desempleo del 8,39% y de actividad del 55,41%. En Gipuzkoa, fueron 332.400 los ocupados y 19.000 los parados, con una tasa de paro del 5,40% y de actividad del 55,49%. En Álava, los ocupados se situaron en 156.900 y los parados en 10.700, conuna tasa de paro del 6,41% y de actividad del 56,86%.

Por su parte, la población de 16 años y más se situó en 1.949.100, tras aumentar en 2.600 personas (+0,13%) en el segundo trimestre respecto al anterior y en 16.200 en coparación con el mismo periodo de 2025 (+0,85%).

Por sexos, en el segundo trimestre el desempleo femenino bajó en 16.900 mujeres (-34,3%), frente a una caída del paro masculino de 4.400 parados (-10,9%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 32.300 y la tasa de paro femenino en el 6,25%. Por su parte, 44.800 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de desempleo masculina del 7,9%. La tasa de actividad masculina se situó en el 55,65% y la femennina en el 51,48%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Euskadi se redujo en 100 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 21,47%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de trabajadores con un contrato indefinido subió en 21.600 personas en el segundo trimestre en Euskadi y el de temporales se redujo en 4.800. Tras estos cambios, la cifra total fue de 880.000 asalariados de los que 727.900 tenían contrato indefinido (el 82,72%) y 152.100, temporal (el 17,28%).

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 17.600 personas en el segundo trimestre (+2,07%) en Euskadi hasta los 869.600 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 9.700 (-6,57%), hasta sumar 138.000 personas.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 10.700 menos (-28,69%); Industria, 2.100 menos (-20,39%); Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 500 menos (-1,22%), mientras que se incrementó en Construcción, 1.500 más (+300%)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Andalucía (+5.400), Murcia (+3.000) y Asturias (+900) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Cataluña, Baleares y Comunitat Valenciana en donde menos, con retrocesos de 92.600, 47.400 y un 23.200, respectivamente.

En cuando al empleo, durante el segundo trimestre se crearon puestos de trabajo en todas las comunidades siendo Cataluña (+130.800), Baleares (+108.000) y Andalucía (+63.300), excepto en Canarias en donde la ocupación se redujo en 25.100 personas. y en Galicia con un descenso de 6.100 trabajadores.