El Parque de Bomberos de Vitoria-Gasteiz refuerza su plantilla e incorpora 28 nuevos bomberos especialistas

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, y el concejal de Seguridad, César Fernández de Landa, en el acto de toma de posesión de los 28 nuevos bomberos. - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Vitoria-Gasteiz ha reforzado su plantilla con la toma de posesión, este lunes, de 28 nuevos bomberos que se incorporan como especialistas en prácticas y que pasarán a ser bomberos a todos los efectos después de seis meses.

En el acto, los participantes han firmado la documentación acreditativa y los correspondientes contratos, un "paso decisivo" que permitirá consolidar nuevos perfiles profesionales en el servicio municipal, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

"Seguimos fortaleciendo un servicio de bomberos moderno, cercano y preparado para un trabajo que nos plantea retos en materia de atención de emergencias cada vez más exigentes", ha señalado el concejal de Seguridad, César Fernández de Landa.

Por su parte, la alcaldesa, Maider Etxebarria, ha destacado los valores de la carrera profesional elegida por los protagonistas del acto, ya que han llegado hasta aquí "por merecimiento propio" y su "vocación de servicio público". La profesión "demanda altas dosis de sacrificio, constancia y valentía", y esta nueva etapa requiere "gran responsabilidad y orgullo", ha añadido.

La convocatoria que ha dado lugar a esta promoción incluía inicialmente 23 plazas de bombero especialista, de los que ocho tienen fecha de preceptividad vencida de euskera, mediante el sistema de concurso-oposición por turno libre. Posteriormente, la oferta fue ampliada con 5 plazas adicionales, hasta alcanzar las 28 que han tomado posesión.

FASE DE PRÁCTICAS

Antes de incorporarse al servicio de bomberos, todas las personas aspirantes deben superar una formación mínima de 420 horas coordinada por la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute.

En este caso, las 28 personas que han obtenido plaza ya contaban con la formación requerida y con experiencia previa en este u otros parques de bomberos, lo que ha permitido su incorporación directa a la fase de prácticas que tendrá una duración de seis meses. Una vez superada esta fase, culminarán su proceso de acceso y pasarán a ser bomberos a todos los efectos.

Además, la bolsa generada en este proceso selectivo ha permitido iniciar la formación de 12 personas adicionales que no disponían de la necesaria instrucción en la Academia, cuyo curso comenzó el pasado 19 de enero de 2026, junto con participantes de otros servicios de bomberos de la Comunidad.

Con estas incorporaciones, el SPEIS reduce su interinidad aportando estabilidad tanto a las personas como al servicio, "cuyo valor reside en el conocimiento de las personas que lo integran", ha destacado el Ayuntamiento.

La plantilla está compuesta por 96 bomberos, 15 cabos y 6 suboficiales, distribuidos en seis turnos operativos. De las 28 personas que se incorporan ahora como funcionarios de carrera en prácticas, 5 son mujeres y 23 hombres, lo que contribuye a seguir avanzando en la presencia femenina en un ámbito tradicionalmente masculinizado.