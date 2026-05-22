El Parque de Gamarra (Vitoria-Gasteiz) contará con una nueva instalación deportiva para la práctica del voley-playa

VITORIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de Vitoria-Gasteiz ha aprobado la adjudicación, por 205.200 euros, de las obras para construir unas nuevas pistas de voley-playa en el Parque de Gamarra.

Las pistas se ubicarán en el entorno de la zona sur del complejo, cerca del acceso por Portal de Gamarra, en una parcela de 1.600 metros cuadrados actualmente sin uso, según ha explicado en un comunicado el concejal de Modelo de ciudad y Urbanismo, Borja Rodríguez.

La empresa adjudicataria, Guinaldura, dispondrá de un plazo de doce semanas para la ejecución de los trabajos, que supondrán una inversión de 205.230,13 euros (IVA incluido).

El nuevo equipamiento contará con un diseño versátil, que permitirá disponer de una superficie de arena de 1.152 metros cuadrados, lo que proporciona espacio suficiente para disponer de hasta tres pistas destinadas a la práctica del voley-playa.

La superficie deportiva de juego estará compuesta por una capa de arena fina, suelta y uniforme de, como mínimo 40 centímetros de espesor. El área de juego y la zona libre contará con unas dimensiones mínimas de 22x14 metros.

En competiciones deportivas nacionales e internacionales de alto nivel las dimensiones del área de juego oscilan entre los 26x18 metros y los 28x20. Estas nuevas pistas estarán homologadas por la Federación Española de Voley Playa, lo que posibilitará la celebración de competiciones oficiales.