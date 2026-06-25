El Parque Tecnológico de Zamudio/Derio suma en Mantuliz 1,2 millones de m2 para acoger a nuevas empresas en 2030

Acto del 40 aniversario de los Parques Tecnológicos vascos - PARQUES TECNOLÓGICOS

BILBAO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parque Tecnológico de Zamudio/Derio incorporará terrenos en la zona de Mantuliz, una superficie de 1,2 millones de metros cuadrados, lo que supondría prácticamente duplicar el espacio de Campus Zamudio/Derio, que actualmente dispone de 1,1 millones de metros cuadrados en el término municipal de Zamudio y 730.000 m2 en el de Derio. Se prevé que la nueva zona en expansión acoja empresas a partir de 2030.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha enmarcado esta ampliación del Parque Tecnológico Zamudio/Derio en la apuesta por infraestructuras que ayudan a crecer como pueblo. "Los Parques Tecnológicos de Euskadi han contribuido en las últimas décadas a la modernización, competitividad y bienestar de nuestra economía. Han sido una palanca de éxito para el desarrollo, impulsando el talento, el conocimiento y el emprendimiento avanzado", ha destacado.

Pradales ha girado una visita esta tarde zona en expansión en Derio, con motivo de los 40 años de la creación de lo que hoy es el Campus Zamudio/Derio del Parque Tecnológico de Euskadi, acompañado del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, la Diputada Foral de Promoción Económica, Ainara Basurko, y la presidenta de Parque Tecnológico de Euskadi, Jaione Ganzarain.

En su intervención en el acto conmemorativo, el jefe del ejecutivo vasco destacado las cifras de 2025 de los parques tecnológicos vascos, con casi 700 empresas, más de 24.000 empleos, y una facturación de casi 9.300 millones de euros, un 12,3% más que el año anterior.

No obstante, ha apuntado que con esto "no basta", por lo que ha instado a "seguir haciendo hueco al futuro, porque el mundo está inmerso en una profunda transformación". "Queremos ser protagonistas en la era de las transiciones tecnológicas, energéticas y demográficas, sin depender de los demás. Tenemos que seguir creciendo como pueblo y para ello tenemos que reforzar las infraestructuras que nos ayudan a crecer. Por eso, nuestra apuesta es que el parque de Zamudio/Derio pueda duplicar su espacio", ha dicho.

Tras resaltar que los parques tecnológicos han sido una herramienta de transformación y crecimiento para Euskadi: orientando la economía hacía los sectores de futuro, generando empleo cualificado, nuevas oportunidades, y creando y transfiriendo conocimiento y tecnología, ha manifestado que "juegan ahora un papel fundamental" en el renacer industrial de Euskadi.

"Zamudio/Derio es un magnífico ejemplo, por su posicionamiento en sectores como el Aeroespacial, el Biosanitario, las Soluciones Digitales Avanzadas, la Fabricación Avanzada y la Energía. Al igual que hace 40 años, tenemos que levantar la mirada, responder a la incertidumbre con audacia y acción, y redoblar la apuesta, hacer sitio al futuro y al dinamismo de nuestro tejido empresarial y tecnológico, volcado en su transformación", ha defendido.

En este punto, ha recordado que el Plan de Industria - Euskadi 2030 contempla la creación de una reserva estratégica de suelos, para dar respuesta a los proyectos de ampliación y diversificación ya existentes, y atraer inversiones estratégicas. "La de ampliación del Parque Tecnológico hacia Mantuliz es un paso en esa dirección, que supone una nueva oportunidad para este espacio desde el punto de vista de su recuperación. La incorporación de estos terrenos supondría prácticamente duplicar el espacio del Campus Zamudio/Derio", ha agregado.

A estas actuacieosn ha sumado otras que se están llevando a cabo en Bilbao (Zorrotzaurre), Donostia-San Sebastián (Illunbe) y Vitoria-Gasteiz. "El Parque Tecnológico de Euskadi debe poder crecer para seguir ayudándonos a crecer como País, para seguir conectándonos con otros polos y ecosistemas de emprendimiento de todo el mundo, y ofreciendo oportunidades de desarrollo profesional a nuestra cantera, ya que 4.700 personas de menos de 30 años trabajan en las empresas de los distintos parques. Es nuestra responsabilidad hacerlo posible", ha concluido.

DATOS

Según los datos de actividad del ejercicio 2025, el Campus Zamudio/Derio acoge ya a 265 empresas, en las que trabajan diariamente 12.000 personas. El índice de ocupación es del 97%, en un espacio que se ha consolidado como lugar de referencia en la generación de proyectos tecnológicos. El alto nivel de ocupación hace necesario acelerar la ampliación del Campus.

El Campus reúne una actividad destacada en sectores Irabazi (sectores industriales actualmente tractores), como Fabricación Avanzada y Energía, y Hazi (sectores con potencial tractor en el futuro) como Aeroespacial, Biosanitario o Soluciones Digitales Avanzadas, recogidos en el Plan de Industria-Euskadi 2030 del Gobierno Vasco.

En total, los Campus de Parque Tecnológico de Euskadi en Bizkaia - Zamudio/Derio, Abanto, Leioa y Bilbao -, según los datos de actividad del ejercicio 2025, acogen a 297 empresas, en las que trabajan diariamente alrededor de 13.000 personas, y que facturaron conjuntamente cerca de 5.900 millones de euros.

La operación de ampliación hacia Mantuliz, englobada dentro del Proyecto Transformador de liderazgo público "Reserva Estratégica de suelos" del Plan de Industria - Euskadi 2030, se plantea como la respuesta más adecuada al crecimiento de la actividad de las empresas instaladas y su demanda de espacios, y también a la necesidad de reservar espacios para atraer proyectos estratégicos. El horizonte temporal que se maneja para la implantación de las primeras empresas se sitúa a partir del año 2030.

EXPANSIÓN INTEGRAL DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE EUSKADI

Además del anuncio realizado hoy, el Parque Tecnológico de Euskadi trabaja de manera paralela en el crecimiento de sus instalaciones en el conjunto del territorio. En el caso de Bizkaia, la operación más destacada tiene que ver con Campus Bilbao, donde se ha culminado la Punta Norte de Zorrotzaurre con la reciente incorporación del proyecto de Lantek, que se une a Idom, Mondragon, Vicomtech e Ikerlan. Este Campus Urbano pionero será el espacio de referencia para el desarrollo de tecnologías digitales avanzadas: inteligencia artificial, analítica de datos y ciberseguridad.

Asimismo, están en marcha proyectos como el de Campus Donostia, con la ampliación a Illunbe y la consolidación de una red de Biociencias de referencia internacional. Por su parte, en Campus de Vitoria-Gasteiz se prevé la incorporación de 900.000 metros cuadrados para facilitar la atracción de proyectos de grandes dimensiones.

En su conjunto, el Parque Tecnológico de Euskadi no ha dejado de crecer en los últimos años. En la actualidad reúne en sus Campus a 692 empresas, en las que trabajan más de 24.000 personas (con 7.700 profesionales dedicados a la I+D), y que facturaron conjuntamente 9.257 millones de euros en 2025, un 12,3% más que el año anterior.

Además, la inversión conjunta dedicada a I+D ha crecido un 30%, pasando de 660 millones en 2024 a 854 millones de euros en 2025, mientras que las empresas pertenecientes a los diferentes sectores Hazi e Irabazi del Plan de Industria-Euskadi 2030 representan actualmente el 76% de la facturación total.