Parte Zaharrean Bizi denuncia el uso de un producto "tóxico" en las obras de la Bretxa

SAN SEBASTIÁN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación de vecinos de la Parte Vieja de San Sebastián, Parte Zaharrean Bizi, ha denunciado "el uso de un producto tóxico" en las obras del futuro mercado de la Bretxa, que "causó malestar e indisposición a trabajadores y pacientes" del Centro de Salud colindante.

En un comunicado, Parte Zaharrean Bizi ha denunciado que "durante las obras que se están llevando a cabo en la parte contigua del edificio, destinada al futuro mercado tradicional, se aplicó un producto de características tóxicas metacrilato de metilo que provocó malestar e indisposición a pacientes y trabajadores del Centro de Salud".

A su juicio, es "especialmente preocupante la respuesta inicial de las distintas instituciones y responsables implicados" que, en un primer momento, "negaron la existencia de un problema" para luego "minimizar su alcance y reconocer que su uso era tóxico".

Para Parte Zaharrean Bizi, "una situación de estas características, producida en un edificio sanitario en funcionamiento y con presencia diaria de pacientes y trabajadores, no puede ser tratada como un incidente menor, ni despacharse sin una información rigurosa e independiente del producto y sus consecuencias en la salud".

Además, ha censurado el "estercolero en que se ha convertido el espacio de los contenedores de basura, donde se acumulan basura, mal olor y suciedad justo al lado de la entrada al centro de salud".

Para Parte Zaharrean Bizi, este "incidente" se suma a las "deficiencias estructurales" del centro de salud, en especial, "la falta de aislamiento acústico del módulo de atención de salud mental infantojuvenil". "No estamos, por tanto, ante un problema puntual", ha subrayado.

"INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA"

Por todo ello, ha exigido "una investigación exhaustiva y transparente sobre el incidente provocado por el producto utilizado durante las obras" y que "Osalan inspeccione e investigue las circunstancias en las que se produjo el incidente y determine si se cumplieron todas las medidas de prevención y protección exigibles".

Asimismo, ha reclamado que "una reunión urgente con los responsables de Osakidetza, Salud Laboral, Osalan, el Ayuntamiento y la Dirección de las obras, con el objetivo de conocer qué ha ocurrido, qué medidas se han adoptado y qué soluciones concretas se van a poner en marcha".

"Si las condiciones del edificio actual siguen sin garantizar un correcto funcionamiento, pedimos una reubicación de Centro", ha finalizado.