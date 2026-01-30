Participación y desafíos actuales centran la segunda jornada del seminario sobre calidad normativa del Parlamento Vasco

Expertos del ámbito académico y parlamentario han analizado cómo reforzar la legitimidad de las leyes y avanzar hacia un marco compartido - PARLAMENTO VASCO

La participación ciudadana y los desafíos actuales centran la segunda jornada del seminario sobre calidad normativa del Parlamento Vasco, en el que expertos del ámbito académico y parlamentario analizan cómo reforzar la legitimidad de las leyes y avanzar hacia un marco compartido para mejorar la producción normativa.

La jornada se ha iniciado con una conferencia invitada a cargo de Josep Lluís Martí, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universitat Pompeu Fabra, que ha presentado un estudio sobre experiencias de deliberación participativa desarrolladas para el Parlamento de Uruguay.

En su intervención, ha ofrecido una aproximación comparada sobre cómo la participación ciudadana puede reforzar la legitimidad y la calidad del proceso legislativo, según ha informado el Parlamento en un comunicado.

Con posterioridad se ha celebrado una mesa titulada 'Desafíos en el contexto parlamentario', en la que han intervenido Xabier Unanue, vicepresidente de la COJUA y director de Desarrollo Legislativo y Control Normativo del Gobierno Vasco; Rafael Rubio, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid; y Raúl Gómez, letrado del Parlamento Vasco. El coloquio ha estado moderado por Iker Nabaskues, profesor de Filosofía del Derecho y vicedecano I de la Facultad de Derecho de la EHU.

En este debate se han abordado las tensiones actuales que afectan a los parlamentos y a su capacidad para impulsar leyes consistentes, claras y adaptadas a los retos contemporáneos.

El encuentro ha concluido con un coloquio titulado 'Hacia un marco compartido de mejora', en el que se ha debatido sobre las principales conclusiones de las dos jornadas y se han planteado posibles líneas de trabajo para avanzar hacia una producción normativa "más robusta, participada y de calidad" en el marco de las instituciones parlamentarias.