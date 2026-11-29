Archivo - Una persona ejerce su derecho a voto en las elecciones - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los partidos vascos aguardarán a conocer los resultados de la jornada electoral de este domingo en Bilbao y San Sebastián, donde se concentrarán, a partir de las ocho de la tarde, hora de cierre de los colegios electorales.

La mayoría ha apostado por seguir los resultados del escrutinio en la capital vizcaína, a excepción de los populares, que congregarán a sus dirigentes, candidatos y seguidores en San Sebastián.

El PSE-EE ha elegido de nuevo el Hotel Carlton, sede oficial de primer Gobierno Vasco durante la Guerra Civil española, entre octubre de 1936 y junio de 1937.

Mientras, el PNV volverá a esperar los resultados de los comicios en su principal sede, Sabin Etxea, de nuevo a escasos 500 metros del Mercado del Ensanche, en el que EH Bildu ha llamado seguir la noche electoral.

Por su parte, el PP del País Vasco observará el recuento electoral de los comicios generales desde el Hotel Catalonia Donosti de San Sebastián.