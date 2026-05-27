Pasaia (Gipuzkoa) recuerda la masacre de Ategorrieta en su 95 anivesario con una intervención artística

Pasaia recuerda el 95 aniversario de la masacre de Ategorrieta - AYUNTAMIENTO PASAIA

SAN SEBASTIÁN 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Pasaia ha conmemorado el 95 aniversario de la masacre de Ategorrieta con una intervención artística de la antxotarra Nora Gondat en la Tenecia de Alcaldía de Trintxerpe.

Representantes políticos y asociaciones de Pasaia han recordado a los oescadores del puerto pasaitarra asesinados a tiros por la Guardia Civil el 27 de mayo de 1931 cuando se manifestaban en Ategorrieta hacia San Sebastián para exigir "pan para nuestros hijos y libertad para nuestros compañeros".

El alcalde de Pasaia, Teo Alberro, ha explicado que el Ayuntamiento de este municipio ha venido recordando en los últimos años estos hechos "como un ejercicio colectivo de memoria". Desde la formación del nuevo gobierno municipal en 2023 la institución se ha comprometido firmemente a recuperar, reconocer y transmitir a las nuevas generaciones la memoria de los trabajadores muertos y heridos en la masacre de Ategorrieta", ha señalado.

En este sentido, en el primer año el Ayuntamiento se comprometió a colocar una placa conmemorativa; en 2025 se inauguró en la fachada de la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe la placa diseñada por los creadores Julen Lazkano y Joritz Lizarbe, y este año se ha vuelto a celebrar una ofrenda floral y un acto de memoria frente al edificio de la Tenencia de Alcaldía, en el mismo lugar que fue el punto de partida de la manifestación.

Alberro, ha destacado que la memoria democrática es "un ejercicio relacionado con la dignidad y el futuro de los pueblos", al tiempo que ha recordado que "es responsabilidad de las instituciones acallar o sacar a la luz pasajes abandonados durante años".

"Aquellos trabajadores reivindicaban libertad, comida y unas condiciones de vida dignas y hoy, recuperar su memoria no es sólo mirar al pasado; es también transmitir estos hechos a las generaciones de hoy y de mañana", ha apuntado. Tras el alcalde, representantes de todos los grupos políticos que conforman la Corporación de Pasaia (EH Bildu, Podemos, PNV y PSE- EE) han leído un pasaje de la declaración institucional consensuada.

A continuación, representantes municipales, miembros del Fato Cultural Galego Daniel Castelao y otros representantes y vecinas/os presentes han realizado una ofrenda floral.

Además, la artista antxotarra Nora Gondat ha presentado en directo una intervención artística creada expresamente para el aniversario, pegando el mural creado por ella mediante la técnica del 'paste up' en la propia pared de la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe. Izar Mate le ha ayudado con la creación.