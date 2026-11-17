Archivo - Patti Smith - LORENA SOPENA / EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Patti Smith y Wilco serán cabezas de cartel del viernes 18 de junio de 2017 en el 25 aniversario del Azkena Rock Festival, que contará con Marilyn Manson y Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators en la jornada inaugural del jueves, mientras que Bad Religion lidera el sábado.

Azkena Rock Festival ha puesto fecha a cada uno de los conciertos de su 25 aniversario y ha desvelado la distribución por jornadas de un cartel que reúne a cerca de 60 artistas, que actuarán los días 17, 18 y 19 de junio de 2027 en el recinto de Mendizabala.

La primera jornada arrancará por todo lo alto con dos nombres de enorme peso en la historia del rock. Marilyn Manson llevará a Mendizabala su particular universo de provocación, oscuridad y metal industrial, mientras que Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators regresarán a Vitoria-Gasteiz con un directo construido sobre los inconfundibles riffs del guitarrista de Guns N' Roses, la poderosa voz de Kennedy y un repertorio que recupera la esencia del hard rock de grandes estadios.

El sonido del desierto llegará de la mano de John Garcia, voz original de Kyuss y figura esencial del stoner rock, mientras que Rival Sons desplegarán su combinación de blues eléctrico, soul y hard rock de inspiración setentera. Desde Australia, The Southern River Band aportarán su explosiva mezcla de boogie y rock n roll, y Parker Barrow pondrán sobre el escenario su rock sureño de raíces estadounidenses. Mientras, The Clayton descargarán su high energy rock de raíz escandinava.

En 'Trashville', resonará el power-boogie enmascarado de The Cyborgs, el rockabilly de ultratumba de Dead Elvis & His One Man Grave, el rhythm & blues incendiario de Les Greene, el blues primitivo y retorcido de Reverend Beat-Man & Milan Slick y el cabaret punk, blues y rock n roll de The Urban Voodoo Machine.

Por su parte, Strawhouse inaugurará su programación con la sensibilidad americana del británico Peter Bruntnell, el virtuosismo de Deke Dickerson y el viaje al blues y al folk tradicional estadounidense de Jerron Paxton.

PATTI SMITH

El viernes reunirá a varias figuras fundamentales de la música contemporánea en una jornada especialmente rica en matices. Patti Smith regresará a Mendizabala en formato cuarteto, tras su memorable actuación de 2022 y después de recibir el 'Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026'. "Poesía, rock y contracultura volverán a encontrarse en un repertorio que forma parte de la historia de la música", ha apuntado desde la organización.

Junto a ella estarán Wilco, la banda de Jeff Tweedy que ha llevado el rock americano hacia territorios de experimentación, folk y pop, y 16 Horsepower, cuyo regreso a los escenarios recupera una de las propuestas más singulares y oscuras de la americana.

La canción comprometida tendrá la voz propia de Billy Bragg, mientras que The Waterboys volverán a desplegar el universo musical de Mike Scott, desde el rock expansivo hasta el folk de raíces celtas. Billy Talent pondrán el contrapunto más eléctrico con su punk rock melódico y Girls Against Boys recuperarán la intensidad de su sonido mezcla de post-hardcore, el noise y el rock alternativo.

Además, tendrá lugar una colaboración única cortesía del legendario cantautor y productor británico Nick Lowe y su unión sonora con los enmascarados y siempre electrizantes Los Straitjackets.

El cartel del viernes se extenderá hacia el blues rock y la psicodelia con Super 400, que regresarán a Mendizabala dos décadas después de su anterior visita, y hacia la electricidad del rock australiano con The Drones. Cherry Poppin' Daddies aportarán su particular combinación de swing, ska y rock n roll, mientras que The Bird Experience completarán una jornada de amplios contrastes estilísticos. La representación local correrá a cargo de BARRRK y su contundente cruce de stoner, grunge y rock alternativo.

La carpa 'Trashville' recibirá a Demented Are Go, pioneros del psychobilly, junto al rock'n'roll primitivo y enmascarado de Blind Rage & Violence, el universo de serie B y raíces americanas de Old Time Spooks y la propuesta sin complejos de Bárbara y Rey y el surf de los ya mencionados Los Straitjackets.

En 'Strawhouse', la música de raíces tomará caminos muy diferentes con The Complete Recordings of Hezekiah Procter, un espectáculo que recupera el imaginario de las primeras grabaciones de country; Hayseed Dixie y sus grandes clásicos del rock y bluegrass; y las propuestas de autor de Joana Serrat y Tulsa, dos voces destacadas de la escena estatal.

BAD RELIGION

El cierre del 25 aniversario estará encabezado por Bad Religion, institución fundamental del punk estadounidense, que desplegarán más de cuatro décadas de melodía, velocidad y letras atravesadas por la crítica social y política. El espíritu punk continuará con Cockney Rejects, pioneros del Oi! británico, y el dúo escocés Bratakus, mientras que Michael Monroe revisitará los clásicos de Hanoi Rocks en tono glam y hard rock irreverente.

El rock americano tendrá un protagonismo especial con Dave Alvin & The Guilty Ones, y Old 97's, referentes del alt-country que llevan décadas combinando las raíces estadounidenses con la urgencia del punk. American Aquarium aportarán la intensidad emocional y narrativa de las canciones de BJ Barham y Beth Hart pondrá su poderosa voz al servicio del blues, el soul y el rock.

Por su lado, Twin Temple invocará su particular satanic doo-wop de estética ocultista, Foxy Shazam desplegará su teatral combinación de glam, soul y hard rock, y The Bevis Frond traerán su universo de psicodelia, fuzz y guitarras del underground británico. La escena estatal estará representada por Cala Vento, "capaces de levantar un muro de sonido a partir de guitarra, batería y una filosofía profundamente DIY", y Marte Lasarte, que abrirán el rock en euskera a sintetizadores, electrónica y melodías pop.

'Trashville' despedirá la edición con el garage punk de Wild Billy Childish & CTMF, el inclasificable espectáculo de blues primitivo de Bob Log III, el rock'n'roll de raíces de Micky y Los Colosos del Ritmo, la descarga de ruido de Tear Dungeon y el rockabilly de The Bank Robbers.

El escenario 'Strawhouse' pondrá el contrapunto con Dave Hause, que ha trasladado su pasado punk a la americana y al folk rock; Lilly Hiatt, una de las voces destacadas del alt-country contemporáneo, y Nick Lowe, referente de la canción británica que cerrará la programación de este nuevo espacio.

Los bonos pueden adquirirse en azkenarockfestival.com y ya están también disponibles las entradas de día a un precio promocional hasta el 3 de diciembre.