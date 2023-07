Patxi López acusa a Feijóo de utilización "perversa" de las víctimas de ETA y afirma que le "importan un pimiento"

Citica que el líder del PP rechazara "hasta tres veces" condenar el lema 'Que te vote Txapote' en el cara a cara con Sánchez



BILBAO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de recurrir a la utilización "perversa" de las víctimas del terrorismo y demostrar que "les importan un pimiento".

López se ha referido en estos términos, en un acto electoral del PSE-EE en Bilbao, al debate televisivo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder popular, y ha asegurado que lo que más había indignado a los socialistas vascos no habían sido sus "mentiras", sino "la utilización perversa de las víctimas del terrorismo", con la que Nuñez Feijóo "demostró que, no solo las utiliza, sino que le importan un pimiento".

El acto, que se ha desarrollado en la Plaza de la Cantera donde en 1886 un grupo de trabajadores y artesanos crearon la Agrupación Socialista de Bilbao, la primera puesta en marcha en Euskadi, ha contado con la presencia del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza y de candidatos socialistas a Congreso y Senado.

Patxi López ha criticado, asimismo, que Alberto Nuñez Feijóo, en el transcurso del debate a dos, cuando tuvo ocasión de rechazar el lema 'Que te vote Txapote', "como le exigen las víctimas, entre ellas, la hermana de Gregorio Ordoñez, que les están diciendo que utilizar a un asesino para atacar al adversario político es una ofensa y lo único que les produce es dolor, rechazó hacerlo hasta tres veces".

En este sentido, el cabeza de lista al Congreso por Bizkaia ha recordado que, tras sacar a relucir a Miguel Ángel Blanco, Feijóo dijo que "él no pactaría con el brazo político de sus asesinos, cuando ya han pactado y pactaron cuando ETA asesinaba, como hizo su hoy portavoz en el Senado, Javier Maroto, quien pactó como alcalde de Vitoria con Bildu nada menos que el Plan de Urbanismo de la ciudad".

Igualmente ha recordado que el actual portavoz del PP, Borja Sémper "reconoció que ellos hablaban todos los días con EH Bildu y que llegaban a acuerdos, como hacen ahora en el Parlamento Vasco, donde votan a menudo lo mismo".

En este punto, López ha reiterado que, mientras el PP "nada más que utiliza a las víctimas de ETA, "todo lo que se ha hecho a favor de las víctimas del terrorismo en este país, la ley vasca, la española, el memorial de víctimas, el mapa de la memoria, todo, se ha hecho por iniciativa de gobiernos socialistas en Madrid y en Euskadi. Ellos, nada" ha zanjado.

Durante su intervención, Patxi López, que ha precedido en la palabra a Andueza, ha recordado que los socialistas actuales son "los herederos de los primeros indignados de este país".

AVANCES SOCIALES

En este sentido, ha recordado los avances conseguidos desde la Transición por los gobiernos socialistas de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. Logros entre los que ha mencionado "el desarrollo de la educación y la sanidad pública, el mantenimiento del sistema público de pensiones o la aprobación de la Ley de Dependencia. "Hemos cambiado de este país de arriba abajo", ha afirmado.

Igualmente, el candidato vizcaíno ha recordado que, pese a "las mentiras" del PP, "España es la economía que más crece en Europa gracias a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez" y "redistribuyendo los beneficios de ese crecimiento para que llegue a la gente y haciendo justicia social y justicia fiscal", ha subrayado.

En su valoración del debate, López ha acusado a Feijóo de mentir e "intentar enfangar y echar barro", una actitud con la que, a su juicio, "demuestra que no tiene proyecto y trata de ocultar la realidad", ha opinado.

En este sentido, el candidato socialista ha recalcado que, "por mucho que se diga, no puede ganar un debate ni ser presidente alguien que miente, y no puede ganar en democracia alguien que oculta la realidad, que insulta y que no tiene proyecto". "Hay que tener caradura", ha proseguido, para añadir que, "alguien que miente así no puede ser presidente de este país", entre los aplausos del resto de socialistas y de los asistentes.

Finalmente ha destacado que, de estas elecciones del 23J, "sólo puede salir un gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez, o una alianza de ultraderecha" entre el PP y Vox. "La papeleta que puede frenar el retroceso y la vuelta al pasado es la socialista y, por eso, estas elecciones no van del PNV ni de EH Bildu ni de ningún otro, van de Partido Socialista o ultraderecha" ha cerrado.

NECESIDADES DE CLASE TRABAJADORA

Por su parte, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, tras mostrarse "orgulloso" de la historia de su partido, ha destacado que la prioridad de los socialistas ha sido siempre "responder a las necesidades de la clase trabajadora" y ha subrayado que "esa es la preocupación que mueve también al presidente del Gobierno y que quedó reflejada anoche en el debate de televisión".

En este punto ha recordado que en ese barrio bilbaíno, "hace 137 años, se fundó nuestra primera agrupación". "Y eso mismo seguimos siendo hoy, más de un siglo después. Gente como el resto de la gente. Trabajadores y trabajadoras que por eso entendemos sus problemas, porque son también nuestros y nos preocupan y buscamos resolverlos", ha señalado.

Andueza ha remarcado que la realidad de los socialistas desde hace más de un siglo es "su historia, su lucha, sus principios y su futuro. La misma realidad del debate de anoche, donde, frente a un presidente con propuestas y soluciones, con un proyecto de país plural, abierto, que progresa y mira a Europa, al otro lado estaba "la realidad del PP, de sus mentiras, de la ultraderecha de los que intentan llevar la política al barro".