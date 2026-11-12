Patxi López afirma que los populares "están nerviosos y cagaos" porque el que sube en las encuestas es el PSOE

Candidatos y dirigentes del PSE-EE durante la apertura de la campaña electoral en Bilbao - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

BILBAO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados y cabeza de lista por el partido en Bizkaia, Patxi López, ha asegurado que los populares están "absolutamente nerviosos y 'cagaos'" porque, tras pedir desde "el primer día" el adelanto electoral, "el que sube en las encuestas es el PSOE, que va a ganar las elecciones".

Además, ha recordado el voto contrario del PNV al segundo decreto de vivienda y ha advertido de que "votar al PNV no es apoyar a un gobierno progresista". "El único voto directo a Pedro Sánchez es el del PSE", ha defendido.

Ante afiliados y simpatizantes congregados en el Itsasmuseum para abrir la campaña a los próximos comicios generales, junto a los cabezas de lista al Congreso de los Diputados por Gipuzkoa, Rafaela Romero; y Álava, Javier Hurtado, y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, el exlehendakari se ha mostrado convencido de que "ha habido un cambio radical en la calle".

"Es que últimamente me insultan mucho", ha bromeado, para asegurar que "la gente se acerca a los socialistas" para pedir "que Pedro Sánchez que no se rinda, que siga".

Patxi López ha defendido que el día 29 habrá que elegir "no entre las papeletas que hay en el colegio electoral, que habrá un montón", sino "entre las opciones que haya el día siguiente".

"Y al día siguiente solo hay dos posibilidades: o un gobierno progresista, con Pedro Sánchez a la cabeza, para seguir avanzando cuatro años más, o un gobierno con Feijóo y Abascal para llevarnos hacia atrás décadas y décadas en este país. No hay más", ha afirmado.

El portavoz socialista en la Cámara baja ha recordado que este pasado miércoles hubo una huelga general de la que el PSOE ha hecho "un balance positivo", porque considera "muy buena noticia que la ciudadanía salga a la calle a pelear y a reivindicar derechos".

Según ha indicado, con la convocatoria, los sindicatos reivindicaron "servicios públicos fuertes, porque eso es lo único que garantiza el derecho a la educación, a la salud, a las pensiones, a ser atendido en la dependencia". Patxi López ha asegurado que "los demás, cientos de miles" reivindicaron "lo que ya está haciendo el gobierno progresista" que "todavía hay que ir más y más lejos".

Entre las pretensiones del Ejecutivo ha destacado su intención de "hacer de la vivienda el quinto pilar del estado del bienestar", subir el Salario Mínimo Interprofesional este año otro 5,3% y reforzar los servicios públicos "mientras PP y Vox, que gobiernan en las comunidades autónomas, los han recortado y los han privatizado".

López ha recordado que "en frente" de quienes realizaron estas declaraciones estaban "un PP-Vox que llamaron a los sindicatos basura, mafia, que dijeron que era una huelga contra ellos, que era una huelga política". En este punto, ha aludido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "que se ha despachado a gusto", al arremeter contra "el terror" que transmitieron ayer los sindicatos durante la huelga general.

El candidato al Congreso por Bizkaia ha advertido de que "por muchos golpes de pecho que se den diciendo que son los únicos que defienden la Constitución en este país, los únicos constitucionalistas, todo es mentira". "Ni defiende la Constitución ni es constitucionalista aquel que coge los artículos que le interesan y el resto los echa a la basura. Porque la Constitución no solo es que defienda el derecho a la huelga, es que consagra el papel de los sindicatos", ha defendido.

Ha reiterado que el artículo 7 de la carta magna "habla de los partidos" y antes que de las Fuerzas Armadas, "del papel de los sindicatos". "Pero esto no les gusta. Por lo tanto, ni constitucionalistas ni defensores de la Constitución", ha dicho.

También ha indicado que, "si la gente sale a la calle a defender la vivienda como un derecho, a defender salarios dignos y a defender los servicios públicos" y hay quienes dicen que las huelgas son en su contra, "deja manifiestamente claro que no están dispuestos defender la vivienda como un derecho, sino como un negocio para especular algunos amiguetes" y tampoco defienden "que los trabajadores tengan salarios dignos" ni el reforzamiento de los servicios públicos.

Patxi López ha recordado que el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, "se ha metido ya con el derecho al aborto, con el derecho a la eutanasia, con los propios trabajadores y trabajadoras y sus bajas laborales por enfermedad, con la igualdad de las mujeres y con los trans". "Al adversario que se equivoca, dejémosle suelto para que siga haciendo esta campaña", ha apuntado.

A su juicio, los populares "están atacados" porque, "desde el primer día que Pedro Sánchez empezó a gobernar, ya pidieron elecciones" y "ahora, lo que sube en las encuestas es el PSOE, que va a ganar las elecciones". "Están absolutamente nerviosos y cagaos. Es lo que están. No hablo del CIS de Tezanos, pero por ahí va a ir la cosa", ha manifestado.

DECRETOS

El candidato socialista se ha referido a los dos decretos de vivienda abordados este miércoles en la Diputación Permanente, el primero aprobado pese al voto en contra de PP, Vox y Junts, y el segundo rechazado por la oposición de populares, Junts, Vox y PNV. "Por eso, cuando nos digan 'oiga que el PNV también apoya al gobierno', 'oiga que votar al PNV también es para que haya un gobierno progresista'. No, no, no", ha rechazado.

Por ello, ha advertido de que "el único voto que va directamente a que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno es el voto al Partido Socialista de Euskadi". "El único. Por lo tanto, cuentos, ninguno", ha dicho.

El cabeza de lista del PSOE por Bizkaia al Congreso ha lamentado que los socialista han tenido que "aguantar todo un discurso" de los jeltzales diciendo que "en Euskadi qué bien hacemos las cosas". "Las hacemos los socialistas, porque ellos votaron ya de saque en contra de la ley de vivienda", ha censurado.

López ha reiterado que las del 29 de noviembre van a ser "las elecciones más importantes de la historia, esta vez es verdad", porque "está en juego no solo que haya un gobierno progresista, sino que no gobierne la extrema derecha".

"La extrema derecha significa lo que significa. No se puede disculpar, normalizar a esos que van por ahí con la bandera y el aguilucho, a los que hacen saludos nazis, a los que cantan el 'Cara al sol', porque luego pasa lo que pasa y la policía detiene a grupos de estos con fusiles dispuestos al asalto", ha criticado.

Según ha añadido, "esto es lo que algunos, cuando iban a Ferraz, miraban hacia otro lado, normalizaban". "No digo que estos son los que van a llegar de la mano al PP, pero el PP ha mirado para otro lado", ha señalado.

A su juicio, "estos no son sólo abiertamente nazis" sino que "son terroristas". "Y nosotros sabemos muy bien lo que es esto. Y por lo tanto, por tanto, ni un paso atrás a esta gente, a esta gente también se la frena con el voto, con la papeleta socialista", ha advertido.

Mientras, Javier Hurtado ha afirmado que el 29 de noviembre se elige entre dos modelos, "el de progreso y futuro, el del PSOE, y el de involución, la derecha extrema o la extrema derecha". "La mayoría de Álava y social de Euskadi va a responder, porque saben lo que nos estamos jugando", ha señalado.

Por su parte, Rafaela Romero ha asegurado que defenderá en la campaña "los derechos de las mujeres" y recordado a las madre y abuelas que "tuvieron que pedir permiso para hacer cosas que hoy parecen elementales".

Además, ha subrayado que el PP "ha pedido el voto para Vox al Senado" en Gipuzkoa, donde saben "lo que significa que alguien pretenda callarte y decidir si puedes participar en política". "No lo acepté con ETA y no lo voy a aceptar tampoco a PP Vox", ha concluido.