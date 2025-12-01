Pegasus Airlines conecta Estambul y Bilbao cuatro veces por semana en ambas direcciones

Avión de Pegasus Airlines que unirá Estambul y Bilbao - PEGASUS AIRLINES

BILBAO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Pegasus Airlines, la aerolínea de bajo coste turca, inicia este lunes la conexión directa entre Estambul y Bilbao, que unirá ambas ciudades cuatro veces por semana en ambas direcciones, según ha informado la compañía.

Los vuelos desde el Aeropuerto Sabiha Gökçen de Estambul (SAW) saldrán a las 09.20 horas los lunes y a las 10.15 horas los miércoles, viernes y domingos. Los vuelos desde el Aeropuerto de Bilbao (BIO) saldrán a las 12.55 horas los lunes, a las 14.00 horas los miércoles y viernes y a las 13.50 horas los domingos. Los billetes se pueden reservar con precios desde 69,99 euros.

El director Comercial de Pegasus Airlines, Onur Dedeköylü, se ha mostrado "encantado" de lanzar estos nuevos vuelos directos que conectan Estambul, "la puerta de entrada dinámica de Türkiye entre continentes y uno de los centros más importantes de la región para los negocios, el turismo y la cultura, con Bilbao, un destino destacado en el norte de España conocido por su rica herencia, escena culinaria y creciente atractivo tanto para el ocio como para el comercio". "Esta ruta expande nuestra red de vuelos y establece una fuerte conexión entre Turquía y España", ha agregado.

Por su parte, el director del Aeropuerto de Bilbao, Iván Grande, ha dado al bienvenida a Pegasus Airlines a Bilbao, Bizkaia y el País Vasco. "El Aeropuerto de Bilbao es la principal puerta de entrada al norte de España, y estamos orgullosos de impulsar los vínculos comerciales, turísticos e industriales entre el País Vasco y Turquía con más vuelos a un socio tan importante para nuestra región", ha agregado.

En sus palabras, "comenzando en nuestro aeropuerto, los viajeros de Turquía pueden descubrir los tesoros de la cornisa cantábrica, donde les esperan bosques, montañas, arquitectura y una fabulosa gastronomía".