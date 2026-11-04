Pérez Iglesias cree que la IA y otras tecnologías digitales "darán paso a un nuevo paradigma en la universidad"

Mesa redonda en el acto de 50 aniversario de UNED-Bergara - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, se ha mostrado convencido de que la diferencia respecto a los retos a los que se ha enfrentado la universidad hasta ahora estará en "la adaptación al impacto que la inteligencia artificial y otras tecnologías digitales tendrán en la investigación y en la docencia durante los próximos años".

"Ya está surgiendo un nuevo paradigma y tendremos que ser plenamente conscientes de su naturaleza; de lo contrario, no sabremos cómo hacer frente a esta nueva era", ha advertido.

Pérez Iglesias ha participado este miércoles en Bergara (Gipuzkoa) en la mesa redonda 'Retos y oportunidades de la educación superior vasca: afrontando el futuro', en el marco de la conmemoración del 50 aniversario de UNED-Bergara.

La universidad online y presencial de Gipuzkoa ha conmemorado su medio siglo de actividad con un acto que ha reunido, además de al consejero vasco de Universidades a la directora de Ordenación y Planificación Universitaria del Gobierno Vasco, Sara Urionabarrenetxea, la diputada foral de Gobernanza, Irune Berasaluze, el alcalde de Bergara, Gorka Artola, el rector de la UNED, Ricardo Mairal, y el director general de Kutxa Fundazioa, Ander Aizpurua.

Durante su intervención, Pérez Iglesias ha señalado que el reto de futuro de la universidad "sigue siendo formar personas con una mirada crítica sobre los saberes". Para ello, ha subrayado la importancia de que el profesorado desarrolle esa perspectiva, principalmente a través de la actividad investigadora.

"El reto de futuro de la universidad sigue siendo el mismo de siempre. Debe transmitir al alumnado una mirada crítica hacia su disciplina, de manera que sean conscientes de las debilidades y fortalezas de lo aprendido. Para ello, los propios profesores deben adquirir esa mirada, no únicamente, pero sí principalmente, a través de la actividad investigadora", ha afirmado.

El acto conmemorativo de los 50 años de UNED-Bergara ha comenzado con la intervención del director del centro, Iñaki Esparza, que ha agradecido la confianza de todas las personas que han elegido su propuesta de aprendizaje a distancia, pero "en permanente contacto", y el compromiso de las personas y entidades que han impulsado el proyecto. También ha puesto en valor la labor diaria de quienes forman parte de la comunidad educativa.

Por su parte, Juan José Álvarez, responsable de Relaciones Institucionales de UNED-Bergara, ha moderado un debate sobre el futuro y retos del sistema universitario. A continuación, la jurista e investigadora Carlota Ucín ha impartido la conferencia 'El fin del derecho. Por qué cumplir la ley ya no protege a las empresas'.

El periodista Iñaki Gabilondo ha conducido el acto, que ha concluido con la apertura del curso académico 2026/2027 por parte del Rector de la UNED, tras las intervenciones de los representantes institucionales y la entrega de diplomas a las egresadas y los egresados.

NOVIEMBRE 1976

UNED-Bergara abrió sus puertas el 4 de noviembre de 1976 gracias al impulso del grupo Promoción Cultural y del Ayuntamiento de Bergara, con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa y diversas entidades de ahorro. En su primer curso contó con 1.029 estudiantes y once titulaciones universitarias. Desde entonces, miles de personas han pasado por sus aulas y cada año una media de 80 estudiantes finaliza sus estudios en el centro.

En la actualidad, alrededor de 1.400 estudiantes cursan sus estudios en el centro, con el apoyo de más de 60 profesores-tutores. Ofrece más de 30 grados oficiales, dobles grados, microcréditos, másteres universitarios, doctorados y cursos propios, además de formación permanente, idiomas y cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años.

Entre las novedades de este curso académico 2026/2027 figuran el Grado en Ingeniería de la Inteligencia Artificial, el Grado en Filosofía, Política y Economía y tres nuevos dobles grados: Matemáticas y Física, Psicología y Criminología, y Economía y Matemáticas.

UNED-Bergara forma parte de la UNED, considerada el mayor campus universitario de Europa, con cerca de 200.000 estudiantes en todo el mundo. Esa dimensión se combina en Bergara con "una presencia local y un acompañamiento cercano, que conectan una universidad de alcance internacional con las necesidades de la sociedad guipuzcoana". Desarrolla su actividad en el Real Seminario de Bergara, un edificio vinculado a la historia de la educación y la ciencia en el País Vasco.