Pérez Iglesias presenta en Durango la exposición "El día de los dos atardeceres", centrada en el eclipse solar

Presentación en Durango (Bizkaia) de la exposición "El día de los dos atardeceres" - IREKIA

BILBAO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha presentado este martes por la tarde en Durango la exposición "El día de los dos atardeceres". Se trata de una propuesta divulgativa centrada en el eclipse total de Sol que será visible en Euskadi el próximo 12 de agosto.

En el acto han participado también la alcaldesa de Durango, Mireia Elkoroiribe; el alcalde de Abadiño, Mikel Urrutia; así como miembros de la Asociación Astronómica de Durango Izarra, de Bizenta Mogel Biblioteka y de la Asociación Artística del Duranguesado, entidades colaboradoras de la iniciativa.

Tras recorrer la muestra, el consejero ha destacado el valor divulgativo de la instalación como parte de la estrategia del Departamento "para reforzar la difusión social del conocimiento y promover una ciudadanía más informada, crítica y participativa".

"A través de iniciativas como esta exposición y las actividades divulgativas que la acompañan, se persigue despertar la curiosidad, incrementar el interés por la ciencia y mejorar la alfabetización científica. De esta manera, se fomenta la toma de decisiones informadas, y se contribuye así al desarrollo de una sociedad más justa y democrática", ha subrayado.

Por su parte, la alcaldesa de Durango, Mireia Elkoroiribe, ha resaltado el carácter único y simbólico del eclipse solar que podrá observarse el próximo mes de agosto. "No todos los días tenemos la oportunidad de prepararnos para un fenómeno que transformará nuestra manera de mirar el cielo, aunque solo sea durante unos minutos.'Bi ilunabarreko eguna - El día de los dos atardeceres' nos invita precisamente a eso: a detenernos, observar y compartir una experiencia extraordinaria desde la ciencia, la curiosidad y la emoción colectiva", ha dicho.

La exposición, compuesta por ilustraciones científicas, está diseñada para acercar este fenómeno astronómico de manera didáctica, accesible y atractiva a todos los públicos, invitando a la sociedad a comprender y disfrutar de un evento que será histórico.

SEXTA PARADA DE UN RECORRIDO POR 13 LOCALIDADES

La muestra forma parte de un programa itinerante que llevará la ciencia a distintos puntos de Euskadi. Impulsada por el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, la iniciativa cuenta con la colaboración de más de 20 entidades integradas en Jakindari (la Alianza por la Cultura Científica), entre las que destacan el DIPC y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, piezas clave en el desarrollo de los contenidos.

Durango se convierte así en la sexta parada de este viaje, tras haber visitado ya Zarautz -donde fue inaugurada por el propio consejero-, Beasain, Zalla, Donostia y Bergara.

Los cuatro tótems que componen la estructura continuarán su itinerancia por espacios públicos y culturales de Bilbao, Barakaldo, Vitoria-Gasteiz, Salinas de Añana, Valdegovía, La Puebla de Labarca y Laguardia.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN DURANGALDEA

De forma paralela a la exposición, se ha coordinado una agenda de actividades complementarias en Durangaldea, con visitas guiadas para escolares y familias, conferencias, talleres didácticos y observaciones astronómicas celebradas desde la instalación de la muestra.

Dentro de esta programación, en Durango, la Biblioteca Bizenta Mogel acogerá el próximo jueves 28 de mayo el taller "Ziano-astro-tipia", organizado por la Asociación Artística del Duranguesado y dirigido en esta ocasión al público adulto.

Además, Abadiño también se sumará a la divulgación del eclipse el sábado 30 de mayo con la charla "Argia eta itzalaren ikuskizuna", impartida por Virginia García, del departamento de Astronomía de Aranzadi, así como con el taller infantil "Eklipseen misterioak".

Toda la información sobre estas actividades está disponible en la web oficial eklipsea.euskadi.eus, que incluye además contenidos divulgativos, consejos prácticos para la observación del eclipse, enlaces de interés y recursos multimedia.