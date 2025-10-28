Petronor (Muskiz) realizará este miércoles un simulacro de emergencia general

BILBAO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Petronor realizará este miércoles el simulacro de emergencia que todos los años hace la refinería de Muskiz (Bizkaia) con el fin de asegurar todos los protocolos de actuación en un hipotético caso real, que dará comienzo con un aviso acústico.

Según ha informado la compañía, en este simulacro todas las actuaciones se desarrollarán como si se tratara de un hecho real en refinería y/o terminal marítima. Esto puede incluir activación de planes de contingencia con despliegue de medios propios o ajenos.

Durante el ejercicio, y con el objetivo de asegurar una correcta actuación ante un hipotético caso real, se podrán originar comunicaciones escritas y/o telefónicas derivadas del mismo.

De todo ello se ha informado previamente al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, y al de Gestión de emergencias y Protección Civil, a las emergencias de salud pública en Bizkaia, a la subdelegación de Protección Civil en Bizkaia, URA, a la viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, a la Coordinadora de la Comarca Margen Izquierda-Encartaciones del Departamento de Sanidad y Consumo, a SOS Deiak, Ertzaintza y a los ayuntamientos de Abanto Zierbena, Muskiz y Zierbena.