El PIB vasco asciende un 2,1% en el segundo trimestre en su evolución anual y un 0,5% respecto al primero

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BILBAO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PIB vasco ha ascendido un 2,1% con relación al mismo trimestre del año anterior y un 0,5% respecto al trimestre precedente, según las estimaciones del Avance de cuentas económicas trimestrales realizadas por Eustat.

Por su parte, el empleo en Euskadi ha ascendido un 1,3% durante el segundo trimestre del año con respecto al segundo trimestre de 2025 y un 0,4% con respecto al primer trimestre de 2026.

Tras ese aumento del 2,1% en relación al segundo trimestre del año 2025 y del 0,5% respecto al primer trimestre, Eustat ha subrayado que el crecimiento observado este segundo trimestre del año se apoya en "una evolución sectorial positiva generalizada".

Por su parte, el empleo, medido como puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ha ascendido interanualmente un 1,3%, lo que supone una creación de alrededor de 13.000 puestos de trabajo y, en relación al trimestre precedente, el crecimiento estimado es de un 0,4%.

El Instituto Vasco de Estadística prevé publicar el próximo 18 de septiembre las estimaciones desagregadas del PIB y del empleo en sus Cuentas económicas trimestrales del segundo trimestre de 2026, tras incorporar la información económica coyuntural no disponible en el momento de elaboración de este avance.