Piden la colaboración ciudadana para encontrar a una joven de 23 años desaparecida en San Sebastián el día 24

Joven desaparecida el día 24 de diciembre en San Sebastián - VOST EUSKADI

SAN SEBASTIÁN 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vost Euskadi, entidad colaboradora de 112 SOS Deiak, ha pedido colaboración ciudadana para encontrar a una joven de 23 años desaparecida esta pasada nochebuena en San Sebastián.

Según ha informado la entidad en un comunicado, su nombre es Amaia y en el momento de la desaparición vestía un pantalón negro, jersey rojo, chaquetón negro y utilizaba unos auriculares de color verde. Se la vio por última vez el día 24, miércoles, en San Sebastián.

Vost Euskadi solicita a la población a portar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, para lo que ha llamado a contactar con el número de emergencias 112.