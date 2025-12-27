Piden la colaboración ciudadana para encontrar a una joven de 23 años desaparecida en San Sebastián el día 24

Joven desaparecida el día 24 de diciembre en San Sebastián
Joven desaparecida el día 24 de diciembre en San Sebastián - VOST EUSKADI
Europa Press País Vasco
Publicado: sábado, 27 diciembre 2025 19:16
Seguir en

SAN SEBASTIÁN 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vost Euskadi, entidad colaboradora de 112 SOS Deiak, ha pedido colaboración ciudadana para encontrar a una joven de 23 años desaparecida esta pasada nochebuena en San Sebastián.

Según ha informado la entidad en un comunicado, su nombre es Amaia y en el momento de la desaparición vestía un pantalón negro, jersey rojo, chaquetón negro y utilizaba unos auriculares de color verde. Se la vio por última vez el día 24, miércoles, en San Sebastián.

Vost Euskadi solicita a la población a portar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, para lo que ha llamado a contactar con el número de emergencias 112.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado