PintxoKoop organiza el 14 de noviembre en San Sebastián su I Pintxojira solidaria en apoyo a Nagusilan

Cartel de la Pintxojira de Pintxokoop. - PINTXOKOOP

SAN SEBASTIÁN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa solidaria PintxoKoop ha organizado para el sábado, 14 de noviembre, su primera Pintxojira solidaria por establecimientos hosteleros de la Parte Vieja de San Sebastián a beneficio de Nagusilan para poner el foco "en las soledades no deseas".

Desde PintxoKoop han informado de esta propuesta que comenzará a las 12.00 horas en la plaza de la Bretxa de la capital guipuzcoana y que propone un recorrido por varios bares de pintxos de la Parte Vieja donostiarra.

La iniciativa pondrá el foco en "las soledades no deseadas" y pondrá en valor el trabajo que la organización sin ánimo de lucro Nagusilan está desarrollando a través de su programa Hilo de plata, un servicio de acompañamiento telefónico gratuito a personas mayores.

Según explican desde PintxoKoop, más de 100 voluntarios forman parte de este proyecto que acompaña con llamadas telefónicas semanales a más de 160 personas de edad avanzada en situación de soledad no deseada.

Este programa supone un coste de unos mil euros y Pintxokoop busca recaudar fondos para apoyar su labor a través de esta I Pintxojira colaborando con los bares Haizea, Baluarte, Martínez, 1813 Taberna, Hemeretzi y Txurrut que destinarán parte de lo recaudado con las consumiciones de quienes tomen parte en esta Pintxojira al programa Hilo de plata de Nagusilan.

PintxoKoop ha destacado que "la celebración del trabajo realizado por las diferentes asociaciones de nuestro territorio forma parte" de su ADN, que lleva años desarrollando "una forma alternativa" a través de su colaboración con la hostelería, de "dar a conocer y difundir el extraordinario trabajo que desarrollan todas ellas en ámbitos como el Alzheimer, el cáncer infantil, el ictus, la esclerosis múltiple, la parálisis cerebral o el deporte adaptado.