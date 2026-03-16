La planta de Tubos Reunidos Amurrio (Álava) inicia este lunes una huelga indefinida contra el ERE

Archivo - Trabajadores de la plantilla de Tubos Reunidos durante una concentración - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Tubos Reunidos de Amurrio (Álava) han iniciado este lunes una huelga indefinida para manifestar su rechazo al ERE y al resto de medidas planteadas por la empresa.

La convocatoria ha sido realizada por el comité de empresa, integrado por ELA, LAB y ESK, y se desarrolla después de que el pasado viernes concluyera sin acuerdo el periodo de consultas de negociación del ERE.

La negociación del expediente, que afectaba de manera desigual a las plantas de Trapagaran (Bizkaia), con 27 despidos, y la alavesa de Amurrio, con 274 ceses y el cierre de la acería, ha desatado tensiones entre los trabajadores y representantes sindicales de ambos centros de trabajo. La plantilla de Trapagaran se había mostrado favorable a un acuerdo, mientras que en la de Amurrio ni siquiera se llegó a votar esa posibilidad.

La oferta planteada el viernes por la empresa, con alguna modificaciones --salidas voluntarias y retorno a la planta vizcaína de quienes, hace años, fueron trasladados a Amurrio, todo vinculado a un referéndum en la plantilla y un acuerdo para la refinanciación del pasivo-- no sirvió para modificar la situación.

La dirección de Tubos Reunidos afirmó, al término del periodo de consultas del ERE sin acuerdo, que se ve "obligada" a aplicar el Expediente de Regulación de Empleo para 301 personas del total de 1.300 trabajadores y a estudiar todos los escenarios que se abren "ante esta nueva situación".

Según manifestó, tras no alcanzarse ese acuerdo, rechazado por la comisión negociadora, se "complica mucho" la reestructuración de su deuda con la SEPI y entidades financieras, así como la búsqueda de financiación.