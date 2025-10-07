La plantilla de Enviser pone fin a la huelga en el mantenimiento de los jardines de Vitoria-Gasteiz

Archivo - Rueda de prensa de los trabajadores de Enviser - ESK - Archivo

Acuerda con la empresa una subida salarial lineal de 5.000 euros hasta 2028 y una reducción de 108 horas en la jornada anual

VITORIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Enviser, la empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para efectuar las tareas de mantenimiento de las zonas verdes, ha ratificado el preacuerdo alcanzado entre el comité de empresa y la dirección, con lo que pone fin a la huelga de jardineros tras más de seis meses de movilizaciones.

Según han trasladado los sindicatos LAB, ESK y ELA en comunicados separados, la asamblea general de trabajadores ha dado este martes el visto bueno al preacuerdo alcanzado en el seno del PRECO y firmará de forma inminente el acuerdo que ponga fin a la huelga indefinida.

El pacto contempla unas subidas salariales lineales de 5.000 euros para la vigencia del convenio (2025-2028), lo que supone un incremento de alrededor de un 25%, una reducción de 108 horas en la jornada anual, el acceso a la jubilación parcial vinculada al contrato de relevo, mejoras en licencia y permisos, y aumento del tiempo de bocadillo.

ESK y LAB han puesto en valor y han felicitado a la plantilla por "el excelente trabajo realizado, la capacidad de organización y la determinación que han demostrado los huelguistas durante todos estos meses".

"Se ha demostrado una vez más que trabajando la huelga se logra un gran apoyo social, se crean nuevas condiciones y se consiguen resultados. Por ello, queremos felicitar especialmente a nuestra afiliación por el esfuerzo personal y militante que han desarrollado", ha señalado LAB.

VUELTA AL TRABAJO

Tras lamentar LAB "la precariedad que supone estar bajo el yugo de un convenio estatal donde los trabajadores vascos no tiene poder de decisión", ha destacado que "a partir de ahora los trabajadores de los servicios de conservación de los parques y jardines, y mantenimiento del Anillo Verde de Gasteiz serán dueños del futuro de nuestras condiciones de trabajo".

Tal y como han explicado ELA y ESK, el acuerdo de fin de huelga se sellará este miércoles por la mañana en el PRECO y la plantilla volverá al trabajo el jueves, tras 197 días de huelga indefinida. "Este acuerdo es fruto del compromiso colectivo. Hay que decirlo claro, pese al enorme sacrificio personal que ha supuesto, la lucha merece la pena", han finalizado.