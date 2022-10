El plazo de inscripción para la OPE de bomberos de las diputaciones de Álava y Gipuzkoa concluye este martes

VITORIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El plazo de inscripción del proceso selectivo para ingresar en los servicios de prevención y extinción de incendios de las diputaciones forales de Álava y Gipuzkoa concluirá este próximo martes, día 4.

Según ha recordado el Gobierno Vasco, se trata del primer concurso-oposición unificado que la Academia Vasca de Policía y Emergencias hace para ocupar plazas de bomberos en varias instituciones de Euskadi. Son, en total, 114 vacantes (46 en Álava y 68 en Gipuzkoa) que podrán ser ampliables si alguna de las dos instituciones forales así lo decide.

La Academia Vasca de Policía y Emergencias ha preparado un proceso de selección y formación que incluye varias fases, entre las que está la inscripción a través de la web arkauteakademia.euskadi.eus.

Para poder realizar la inscripción es obligatorio cumplir los requisitos previos, entre ellos tener cumplidos 16 años y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa; estar en posesión del permiso de conducción C + E y todos los puntos asignados; cumplir todos los requisitos de la plaza sobre perfil lingüístico y titulación educativa, así como no tener ninguna enfermedad incluida en el cuadro de exclusiones médicas.

Las pruebas a realizar serán de conocimientos (dos ejercicios tipo test), psicotécnicas (aptitudes de razonamiento, mecánicas, espaciales, verbales y de evaluación de la personalidad) y pruebas de aptitud física. Todas con obligatorias y eliminatorias.

Una vez superadas las pruebas las personas aspirantes podrán presentar los méritos objeto de puntuación y evaluación: otras titulaciones educativas oficiales, experiencia profesional, etc.

Por otro lado, la formación es un periodo académico obligatorio que se desarrolla también en la propia Academia conforme al 'Plan de Estudios' diseñado para ello y que es, igualmente, objeto de evaluación. Del mismo modo, se deberá pasar un reconocimiento médico y un periodo de prácticas.

Las personas que hayan aprobado esta OPE, pero no hayan obtenido plaza serán incluidas en la bolsa de empleo temporal de la Academia Vasca de Policía y Emergencias para cubrir vacantes y sustituciones en los servicios vascos de prevención y extinción de incendios de las instituciones que forman parte de la convocatoria.