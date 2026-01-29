El pleno de Getxo rechaza la moción de EH Bildu para formar una gestora municipal tras el caso del palacete

Debate durante un pleno ordinario en el que se aborda la petición de dimisión de la alcaldesa, Amaia Agirre - David de Haro - Europa Press

BILBAO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Getxo ha rechazado una moción de EH Bildu para pedir la formación de una gestora municipal con representación de todos los grupos políticos ante la situación "grave" que supone el caso del derribo del palacete 'Irurak Bat'. En esta misma sesión plenaria, ya se ha desestimado esta mañana una iniciativa del PP para solicitar la dimisión de la alcaldesa, Amaia Agirre, y posteriormente se abordará otra en el mismo sentido de Elkarrekin.

Los tres grupos de la oposición han llevado al pleno municipal de este jueves sendas mociones en relación a la gestión realizada en el caso del derribo del palacete protegido 'Irurak Bat' para la posterior construcción de viviendas, en el que están siendo investigados, entre otras personas, tres ediles del PNV en el momento de los hechos denunciados y que cesaron en sus cargos este pasado martes.

La primera de las iniciativas en ser debatida ha sido la del PP, que solicitaba la dimisión de Agirre, una moción que no ha prosperado al votar en contra los dos grupos del equipo de Gobierno, PNV y PSE-EE, y EH Bildu y sumar los votos a favor del grupo proponente y Elkarrekin.

También se ha rechazado la de EH Bildu en la que instaba a garantizar la presencia de todos los grupos políticos de la oposición en la Junta de Gobierno local "en aras de reforzar la transparencia, fiscalización democrática y la confianza ciudadana en la adopción de decisiones municipales".

En palabras de su concejal Mikel Bildosola, la situación es "tan grave" que requiere "medidas responsables y extraordinarias". Aunque EH Bildu apoya la petición de dimisión de la alcaldesa, considera que "que dimita no soluciona la situación". "El problema no es el nombre de una sola persona. El problema es el modelo de gobernanza del PNV", ha señalado el edil.

La iniciativa solo ha contado con los votos a favor de EH Bildu, mientras que PNV, PSE-EE y PP han votado en contra y Elkarrekin se ha abstenido.